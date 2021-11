Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr bei Adenbüttel

Adenbüttel

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei Meine. Unbekannte hatten in der Nacht zu Samstag auf einer Länge von 1,5 Kilometer die Leitpfosten an der Kreisstraße 54 zwischen Warxbüttel und Adenbüttel entfernt. Betroffen war auch ein Kurvenbereich. Zudem wurden die Verkehrszeichen an der Einmündung zur Kreisstraße 55 in Richtung Schwülper umgeworfen, diese regeln dort die Vorfahrt. Zeugen der Tat und eventuelle Geschädigte melden sich bitte bei der Polizei Meine unter Tel. (0 53 04) 91 230. Zu ähnlichen Fällen kam es bereits Anfang und Mitte Oktober.

Von der AZ-Redaktion