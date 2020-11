Schwülper

Der Text aus der Reihe Impulse stammt heute von Pastor Burkhardt Miguel Armisen. Er wurde in Caracas/ Venezuela geboren und ist ordinierter Pastor der Evangelischen Freikirche. Seit 2003 ist er in Groß Schwülper. Vorher war der gelernte Zimmermann in Spanien auch als Kunstmaler, Zeichner und in der Tourismusbranche tätig. Seine theologische Ausbildung erhielt er in der Freien Evangelischen Fachschule Breckerfeld. Diakon und Vikar war er seit 1992 in Achim und Bremen. Pastor Armisen ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.

Mediengleichschaltung, Lügenpresse, Maulkorb, Corona- beziehungsweise Merkeldiktatur – das sind geflügelte Begriffe, die nicht nur Verschwörungstheoretiker in den Mund nehmen und die immer mehr Zweifel an das von der Wissenschaft und den Mainstreammedien verbreitete Weltbild zum Ausdruck bringen. Immerhin setzen Politiker mancherorts durch, dass gewisse Twitter- oder Facebook-Einträge zensiert oder gelöscht werden. Hasskommentare, die Auschwitzleugnung oder Aussagen, die einen Menschen wegen seiner Rasse verächtlich machen oder die, die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie torpedieren, sind der Anlass dazu. Verletzt es das Recht auf freie Meinung? Wird die Wahrheit unterdrückt aus politischem Kalkül?

Burkhardt Miguel Armisen. Quelle: privat

Jesus gibt seinen „Followern“ eine wichtige Ansage: „Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen“ Johannes 8,32

Wie gehen wir im christlichen Abendland mit Demokratie und Freiheit um?

Jesus selbst zeichnete sich darin aus, dass er sich von niemanden den Mund verbieten ließ, ebenso wenig seine Jünger. Wie steht es aber um uns im so genannten christlichen Abendland, für die Demokratie und Freiheit so einen hohen Stellenwert hat? Der Philosoph Platon lehrt in seinem Werk „Der Staat“, dass die Überhöhung der jeweiligen Werte zum Niedergang einer Staatsform führt, zum Beispiel die Überhöhung des Freiheitsbegriffs in einer Demokratie. Sie macht einen Staat unregierbar und führt zu ihrem Zusammenbruch und wird durch eine Diktatur abgelöst. Ähnlich hat es der Comedian Florian Schröder bei dem Querdenkertreffen Stuttgart 711 unter Zitierung von Hegels Dialektik genial dargelegt – bei Youtube zu sehen.

„Ich bin gegen jegliche Gewalt zur Durchsetzung ideologischer Anschauungen“

Nein, ich bin nicht gegen eine gewisse Einschränkung der Meinungsfreiheit, wenn sie würdeverletzend oder zerstörerisch ist. Aber ich will als Christ in Anlehnung an die Bibel doch sagen und schreiben dürfen, dass ich dem gesamten Genderdiktat nicht zustimme, dass ich Homoehen für falsch halte, allein deshalb, weil sie zur Bildung von Familien nicht vorgesehen sind. Dies wird aber gleich als homophob gebrandmarkt. Ist es aber nicht, weil eine Phobie eine Art von Angst ist und diese nicht selten zu Gewalttätigkeit führt. Die habe ich nicht. Für mich hat auch ein Mensch mit einer anderen sexuellen Ausrichtung als ich seine unverletzliche Würde, wie einer, der eine andere politische Auffassung vertritt als ich. Ich bin gegen jegliche Gewalt zur Durchsetzung ideologischer Anschauungen. Aber ich bin gegen die Förderung solcher Verhaltensweisen aus ideologischen Gründen bis hin zur Indoktrinierung in den Schulen und Kindergärten, wo Kinder „lernen“ müssen, dass es „normal“ ist.

Ich verlange in einer Demokratie, dass ich diese Meinung aus meinem Glauben heraus vertreten darf, solange ich niemanden an Leib und Leben gefährde. Und würde man mir, wie Luther es sagte, „das Maul verbieten“, würde ich es weiter so sagen, weil es der Erkenntnis entspricht, zu der ich durch Gottes Wort und den Austausch mit Andersdenkenden gelangt bin.

Von Burkhardt Miguel Armisen