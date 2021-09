Adenbüttel

Freddie kann sich freuen. Der zweijährige Drahthaar-Foxterrier hat gute Gründe dafür. Er lebt nicht nur mit seiner Freundin Thora und den gemeinsamen, bereits vermittelten Welpen, im Haus von Karin Meyer in Adenbüttel. Der lustige Bursche mit den dunklen Knopfaugen sahnt zudem ab, wo auch immer er auftritt. Über seinen neuesten Sieg freute sich seine Besitzerin jetzt in Gelsenkirchen. Während einer internationalen Rassehundeausstellung, ausgerichtet vom Verband des deutschen Hundewesens (VDH), waren 3000 Hunde auf dem Laufsteg angetreten, begehrtes Ziel aller laut Karin Meyer war dabei der Titel „German Winner“. Ihr Freddie – der im richtigen Leben „Farrokh vom Wasserturm“ heißt – ließ gekonnt die gesamte Konkurrenz hinter sich – Freddie wurde der „German Winner“.

Was einen erfolgreichen Ausstellungshund auszeichnet

Als guter Ausstellungshund verdiente sich der junge Foxterrier seinen Hundekuchen auch bei verschiedenen Anwartschaften – „auf den Titel Deutscher Champion sowie mehrmals auf die Tagestitel ’Rassebester Drahthaarfoxterrier – Best of Breed’ – und ’Bester Hund der Ausstellung – Best in Show’“. Um die Richter zu überzeugen und den Siegerpodest zu erreichen, muss Freddie sich stets wirkungsvoll präsentieren. „Gefordert wird perfektes Haar“, sagt seine Besitzerin, die sein Fell deshalb regelmäßig mit dem Trimm-Messer in Form bringt. Weiterhin erwarten die Richter ein „freundliches Wesen und Kopf, Augen und Ohren müssen dem Rassestandard entsprechen“. Auch sollte er manierlich bei Fuß laufen und es tunlichst vermeiden, die Konkurrenz anzuknurren.

Während erfolgreich besuchter Ausstellungen gibt es laut Karin Meyer Punkte, 42 hat Freddie bereits. Damit liegt er weit vorn und der „Foxie“ hat laut seiner Besitzerin nun beste Aussichten, der erfolgreichste Hund des Deutschen Foxterrier Verbandes zu werden. Nächstes Ziel aber ist vorerst die Ausstellung Deutscher Bundessieger. Karin Meyer ist überzeugt, dass ihr Freddie dort wieder „seine Rassequalität und sein Show-Potenzial unter Beweis stellen wird“.

Zwinger vom Wasserturm bald 50 Jahre alt Seit 1973 besteht der Drahthaar-Foxterrier-Zwinger vom Wasserturm, den Karin Meyer übernommen hat als ihre Mutter verstarb. „In zwei Jahren feiern wir 50-jähriges Jubiläum“, sagt die 56-jährige Adenbüttelerin, die bezaubert ist vom freundlichen Wesen und der gesunden Robustheit der Foxterrier.

Foxterrier prägen das Haus von Karin Meyer

Die Hobbyzüchterin zieht pro Jahr meist nur einen Wurf Welpen groß. „Es ist mein Steckenpferd“, sagt sie. Und das ist nicht zu übersehen. Bereits an der Hauswand neben der Eingangstreppe fallen die Umrisse stilisierter Foxterrier auf. Auch im Haus ist die Rasse nicht zu übersehen – Foxterrier an der Wand, auf der Kommode, gearbeitet aus Porzellan, Holz, Stoff. Nur draußen im Vorflur, da wacht kein Foxterrier. Dort steht – Freddie und Freundin Thora mögen es verzeihen – ein eiserner Dackel.

Von Hilke Kottlick