Meine: Thomas Baake kommt mit dem Foodbike

Vielleicht hat Thomas Baake die Leidenschaft für gute Lebensmittel und fürs Kochen geerbt, vom Opa, denn der war winters als Hausschlachter unterwegs, oder vom Vater, der eigentlich wie auch sein Sohn Friseur ist, aber schon immer am perfekten Bratwurst-Rezept getüftelt hat. Den Startschuss für das Projekt „Foodbike21“, das der Junior seit zwei Jahren intensiv betreibt, gab vor zehn Jahren zunächst unbemerkt die Übernahme eines Schrebergartens in der Meiner Kolonie.

„Es kam ein Grill, ein Steinofen wurde gebaut und es fiel Gemüse an“, sagt der 43-Jährige, der dadurch seinerzeit begann, sich „mehr mit dem Kochen zu beschäftigen“. Und mit dem Wurstmachen. Weil es im Schrebergarten aber „nur kaltes Wasser und einen kleinen Fleischwolf“ gab, mietete Thomas Baake dafür eine Garage an. Im Schrebergarten fanden die Essen statt, die er für Freunde veranstaltete. Vielleicht waren aber auch Sophie und Lotta, die Zwillingstöchter von ihm und Ehefrau Monika, schuld, weil sie mit vier Jahren schon Fahrrad fahren konnten und das Lastenfahrrad, in dem der Papa sie immer herum gefahren hatte, denselben nun beschäftigungslos anstarrte – und auf eine Idee brachte.

Mit süßem Senf und Sauerkraut

Von da bis zum Foodbike21 brauchte es nur noch einen Metallbauer, der das Rad umbaute und mit einem Grill ausstattete, Schutzdach und Kühlabteil. Weil Vorschriften es so vorschreiben, suchte sich Thomas Baake Partner, die Wurst nach seinem Rezept herstellen – die Fleischerei Neubauer in Braunschweig – und Brioche-Brötchen – Bäcker Klaus in Rötgesbüttel. Seitdem bereichert der Meiner Geburtstage und sonstige Events bis 100 Personen mit seinem „ Foodbike“, auf dem er die Würstchen für den Brunswiga-Dog (Krakauer mit süßem Senf und Sauerkraut), Tijuana-Dog (mit geräucherten Jalapenos), aber auch Elvis-Burger brutzelt und Grünkohl kredenzt. „Saucen mache ich selbst.“

Los geht’s: Mit dem schweren Food-Bike fährt Thomas Baake allerdings maximal vier Kilometer – bei größeren Entfernungen kommt es auf den Hänger. Quelle: Sebastian Preuß

In Planung ist schon ein Anhänger in Form eines Pizzaofens für das Fahrrad, mit dem Baake Veranstaltungen bis zu einer Entfernung von vier Kilometern besucht: „Weiter weg kommt das Rad auf einen Hänger, weil es so schwer ist.“ Vor Corona war der kochende Friseur im Raum Gifhorn, Wolfsburg, Peine, Braunschweig gut gebucht: „Erst war’s nur das Wochenende, dann kam der Freitag dazu, dann der Donnerstag.“ Seit Corona ist Thomas Baake wieder Vollzeit-Friseur im gemeinsamen Laden mit seinem Vater Hans-Joachim. Der Koch aus Leidenschaft hofft, dass sich das „Ende August“ wieder ändert und er wieder mit dem Foodbike unterwegs sein kann: „Buchungen gibt’s jede Menge.“

Und Kochkurse

Und wer jetzt meint, Würstchen braten sei kein leidenschaftliches Kochen, dem sei Recht gegeben: Das läuft bei Thomas Baakes zweitem Standbein im Foodbike21-Rahmen – den Kochkursen in der Showküche von Meine Küche am Marktplatz in Meine. Kochbücher von Jamie Oliver und später von Sarah Wiener führten ihn an diese Materie heran: „Die Kurse haben ein ganz gutes Niveau.“ „Hochwertige lokale Produkte“ – Demeter-Gemüse aus Watenbüttel, Bio-Geflügel von Brühl – meist vier Gänge mit Starter, Vorspeise, Fisch/Fleisch und Nachspeise. Manchmal wird auch Bratwurst gemacht oder Brot gebacken mit Sauerteig. Auf jeden Fall im Team in Form eines „netten Beisammenseins“.

Zugute kommt Thomas Baake dabei, dass er „lange Zeit Fußballmannschaften trainiert“ hat: „Ich kann die Leute einteilen, bei Laune halten, ich bin kommunikativ.“ Eins der weiteren Projekte des launigen und nimmermüden Kommunikators ist es, auch mal die Sterne-Gastronomie anzugehen: „Das reizt mich.“ Und ein Kochbuch schreibt er auch gerade.

Von Jörg Rohlfs