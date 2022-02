Adenbüttel

Matschen, klettern schaukeln: Die 45 Mädchen und Jungen des Adenbütteler Kindergartens haben ein nagelneues Außengelände. Das Besondere daran ist: Von der Auswahl der Geräte bis zum Aufbau haben Eltern rund um den extra gegründeten Förderverein fast alles selbst gemacht und Spenden über rund 15 000 Euro eingeworben.

Wegen der Frostgefahr im Winter ist die Pumpe am neuen Matschgerät noch trocken. „Ich freue mich schon darauf, wenn das erste Mal das Wasser läuft“, sagt Kita-Leiterin Gabriele Wensel. Dann wird das Nass über Rampen auf Sandflächen laufen. Den Spaß der Kleinen hat die Erzieherin schon vor ihrem geistigen Auge. Ein paar Schritte weiter sind Klettergeräte und eine Schaukel. Zur Feier des Nachmittags mit Luftballons geschmückt, die Farbkleckse in den trübgrauen Tag bringen.

Zur Galerie Erlebnis-Parcours für Kinder: Das neue Außengelände der Kita Adenbüttel ist fertig. Maßgeblich möglich gemacht hat die Anlage der extra dafür gegründete Förderverein.

An der Stelle werden die Mädchen und Jungen Selbstbewusstsein aufbauen, erläutert Wensel den pädagogischen Wert dieser Anlage. Der Außenbereich werde bei den Kindern Bewegung, Fantasie und Kreativität fördern – und das an frischer Luft. „Das ist für die Entwicklung ganz wichtig.“

Zu verdanken sei das vor allem dem Förderverein, sagt Wensel. „Was der in so kurzer Zeit auf den Weg gebracht hat, ist phänomenal.“ Das Team der Kita sei ihm dankbar, eine solch wertige Ausstattung aus Holz aufgebaut zu haben. Auch Bürgermeisterin Doris Pölig lobte das Engagement des Fördervereins. Die Gemeinde hätte dieses Außengelände in dieser Qualität so nicht finanzieren können. Gleichwohl habe sie mit dem Kauf des Sandes und dem Einsatz von Gemeindearbeitern einen gewissen Anteil am Zustandekommen.

Der Förderverein habe sich 2020 wegen der Gestaltung des Außengeländes gegründet, sagt Vorsitzende Laura Alberts, nachdem die Vorgängergeräte in die Jahre gekommen waren und folglich weichen mussten. Zusammen mit der vorigen und jetzigen Kita-Leitung habe man sich Gedanken gemacht über die neue Ausstattung, so Alberts. Die Entscheidung fiel auf einen Kletterpfad aus splintfreiem Robinienholz mit fünf verschiedenen Elementen. Auch 2. Vorsitzende Katharina Hoffmann verweist auf die Wichtigkeit von Bewegung: Sensomotorische Fertigkeiten, kognitive Wahrnehmungen, soziales Miteinander und viele weitere Grundsteine der kindlichen Entwicklung könnte dieser Erlebnisparcours stärken.

Spenden tragen Finanzierung des neuen Außengeländes

15 000 Euro Kosten: Dafür warb der Förderverein nennenswerte Beiträge der Bülent-Ceylan-Stiftung, der Aktion Ein Herz für Kinder und der Braunschweiger Eckensberger Stiftung ein. Anfang November sei der Lastwagen mit den Spielgeräten gekommen. In den darauf folgenden Wochen packten rund 20 Eltern an bis zu zehn Wochenenden an, bis alle Geräte standen. „Großartig, was man im Team alles bewerkstelligen kann“, sagt Natascha Göbel vom Förderverein.

Kita Adenbüttel: Das tut sich an den anderen Spielgeräten

Auch an den beiden anderen Außengelände-Bereichen tut sich was. Der Krippen-Spielplatz gleich neben dem neuen Erlebnisparcours bekommt noch Holzstämme, so Wensel, die Gruppe aus Schaukel und Burg im Vorgarten wird bald um die Wippe ergänzt.

Von Dirk Reitmeister