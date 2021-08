Adenbüttel

„Vor jedem Haus steht ein Wassercontainer, der einen Kubikmeter fasst und aus den Wasserwerfern der Polizei aufgefüllt wird. Auch Baustromkästen wurden inzwischen für alle Haushalte zur Verfügung gestellt – jedoch ist noch nicht absehbar, wann es wieder eine zentrale Versorgung mit Strom und Wasser sowie eine Entsorgung des Abwassers in Dernau geben wird“, fasste Bürgermeister Alfred Sebastian die Lage in seinem 1 700-Seelen-Dorf im Ahrtal gegenüber seiner Adenbütteler Amtskollegin Doris Pölig zusammen. Gleichzeitig beklagt er, dass noch immer nicht geklärt ist, wann – sieben Wochen nach der Flutkatastrophe – die „Soforthilfen“ von Bund und Land in welcher Form in den betroffenen Orten ankommen werden.

Auch die Adenbütteler Helferin Tina Krahmann-Meinecke – dieses Wochenende wieder mit einem Spendentransport ins Krisengebiet unterwegs – ist besorgt: „Bisher ist die meiste Unterstützung von Privatleuten und Unternehmen gekommen. Die Ahrtaler müssen schnellstens ihre Häuser trocken und winterfest bekommen, denn die Nächte sind hier schon verdammt kalt!“

Die Bautrockner werden vor Ort sehnlichst erwartet

Spenden aus dem Papenteich: Eine Palette Toilettenpapier hat Selgros beigesteuert. Quelle: privat

Während sie wieder mehrere Stationen anfährt, unter anderem die mobile Apotheke, ein Senioren- und ein Tierheim sowie DRK- und Feuerwehrkollegen, haben Michaela Biastoch und Christian Möhle aus Adenbüttel im Internet Kontakte geknüpft und Familien mit Kindergarten- und Schulkindern mit Spenden versorgt.

Und auch Bürgermeisterin Doris Pölig war inzwischen zweimal mit Hilfstransporten in Dernau: „Der Adenbütteler Feuerwehrmann Johannes Wahrhausen hatte angeboten, mit seinem Crafter ins Ahrtal zu fahren – und letzten Samstag stellte die Firma Frömling aus Meine Fahrzeug und Anhänger zur Verfügung, Mitarbeiter Dirk Calberlah fuhr mit mir die rund 800 Kilometer nach Dernau und zurück.“ Beide Male konnte das mitgenommen werden, was zurzeit am meisten gebraucht wird: Ein Mietcenter in Wolfenbüttel hatte Bautrockner leihweise zur Verfügung gestellt, die vor Ort sehnlichst erwartet wurden, gilt es doch, die Hauswände vor dem ersten Frost trocken und wieder verkleidet zu bekommen.

Begehrtes Fortbewegungsmittel: Bereits beim Ausladen der 13 von Privatleuten aus dem Landkreis Gifhorn gespendeten Fahrrädern fanden sich die ersten interessierten Abnehmer. Quelle: privat

Außerdem wurden diverse private Spenden im „Tante Emma-Laden“, dem Sammellager im ehemaligen Bahnhofsgebäude, und in der Grundschule Dernau abgegeben. Da diese demnächst wieder für den Schulunterricht vorbereitet werden soll, wird die Lagerfläche kleiner. Dann müssen die Sachspenden zum zentralen Lager in Grafschaft-Gelsdorf geliefert werden, von wo die Dörfer des oberen Ahrtals versorgt werden. Dorthin sollen Anfang September auch die ersten Haushaltsgeräte wie Kühlschränke und Herde gebracht werden, während die Spender von Möbeln weiterhin um Geduld gebeten werden.

Für Außenstehende unvorstellbar: So hoch stand das Wasser der Ahr in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli. Quelle: privat

Die begehrtesten Sachspenden – neben Bautrocknern und Werkzeugen – bleiben übrigens weiterhin Fahrräder. Jedes Mal, wenn der Transport aus dem Papenteich vorfuhr und Johannes Wahrhausen oder Dirk Calberlah mit dem Ausladen begannen, fanden sich gleich Dernauer und Helfer, die die Zweiräder testeten und gerne mitnahmen.

Die Bedarfsliste auf der Facebookseite von Tina Krahmann-Meinecke gilt weiterhin für die wöchentlichen Transporte, für die das DRK Gifhorn dankenswerterweise regelmäßig ein Fahrzeug zur Verfügung stellt. Erweitert wurde die Liste sie um Hilfsmittel für Seniorinnen und Senioren und Elektro-Kleingeräte. Unterstützung für die Deckung der Spritkosten ist erwünscht über PayPal an strunztina@aol.com, das Anliefern von Spenden kann vereinbart werden unter Tel. (0162) 60 34 913.

