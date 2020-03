Vom alten Gemeindezentrum aus ins neue Leben starten

Meine

Einer möglichen weiteren Aufnahme syrischer Flüchtlinge zum Beispiel von der griechischen Insel Lesbos steht die Flüchtlingshilfe Papenteich positiv gegenüber. Sie sieht Voraussetzungen in der Gesellschaft für einen Fortbestand der 2015 gezeigten Willkommenskultur. Und die Flüchtlinge der ersten Stunde von einst sehen die Ehrenamtlichen um Vorsitzende Eva Leis auf einem guten Weg.

Die Möbelspende ist eingetroffen. Farid Al-Fahhad und Rafat Ismail fackeln nicht lange. Sie schnappen sich das Sofa und tragen es durch den Flur des alten Gemeindezentrums zur ehemaligen Kegelbahn. Neckisch grinsend halten sie Leis auf Abstand – das Wort „Corona“ fällt. Leis schmunzelt. „Das ist das Schöne, dass sie auf Deutsch auch schon Witze machen können.“

Zur Galerie Die Flüchtlingshilfe Papenteich gibt es seit 2017, ehrenamtliches Engagement von Bürgern für 2015 gekommene syrische Menschen schon ein Jahr länger. Die Papenteicher ziehen eine positive Bilanz.

So entstand die Flüchtlingshilfe Papenteich

Al-Fahhad und Ismail sind zwei der ersten syrischen Flüchtlinge, die vor mehr als vier Jahren Unterkunft im Papenteich, genauer in Abbesbüttel, bekamen. Diskussionen um eine Belegung der Turnhalle brachte viele Papenteicher zusammen, daraus wurde aber bald eine Initiative, den Flüchtlingen mit dem Nötigsten zu helfen. Ganz am Anfang stapelten sich Kleidung, Bettwäsche und Co. in Privaträumen, erinnert sich die Vize-Vorsitzende Dorothea Winter. Im Juni 2016 hatten die Helfer einen Raum im alten Gemeindezentrum zur Verfügung bekommen. „Der wurde schnell zu klein.“

Vom alten Gemeindezentrum zum Ort der Begegnung

Inzwischen belegt der ein Jahr später gegründete Verein Flüchtlingshilfe Papenteich das alte Gemeindezentrum komplett. Eva Leis steht im Raum der ersten Stunde. Gegenüber der Fensterfassade reihen sich Regale mit Damenkleidung, in der Mitte steht eine Tischgruppe für Besprechungen. Ein weiterer Raum ist voll mit Haushaltswaren für die Küche wie Geschirr. Die Möbel tragen Al-Fahhad und Ismail in die alte Kegelbahn daneben.

Tobende Kinder sorgen für Leben

Es ist Mittwochnachmittag. Im alten Veranstaltungssaal tobt das Leben. Kinder wuseln zwischen Couchecke, Tischgruppen, Regalen voller Spenden unter anderem und Kleiderständer umher. Zwei Mädchen basteln und malen an einem Tisch. Hin und wieder müssen sie sich ducken, wenn der Softball der Jungs von nebenan im Tiefflug kommt. Dazwischen schieben Kinder ein Plastiktretauto mit anderen Kindern drin umher. Für Spenden zahlen die Flüchtlinge einen kleinen Beitrag, der dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen zufließt.

Immer noch genug Ehrenamtliche

Ein Dutzend Helfer sind heute an Bord. Sie schrauben mit Flüchtlingen im alten Foyer an Fahrrädern. Oder inspizieren den Showroom der Fahrradwerkstatt unten im Keller. In den ersten Monaten taten sich 50 bis 60 Aktive zusammen, heute sind es Leis zufolge immer noch 30 bis 35 Ehrenamtliche. In Zeiten, wo Vereine Vorstandsposten nicht mehr besetzen können, sei das gut.

Verein plant neue Angebote

Aber es dürften ruhig noch mehr werden, sagt Winter. „Wir versuchen zu expandieren. Vor allem in der Kinderbetreuung.“ Aber auch beim Deutsch-Unterricht für Frauen in kleinen Gruppen. Um das anbieten zu können, braucht es helfende Hände. Und auch gern Geldspenden, wie Kassierer Wolfgang Stindl einwirft.

Das geben die Flüchtlinge zurück

Schon lange gibt es Angebote wie Nachhilfe, Deutsch-Kurse, Café der Begegnung und vor allem praktische Hilfen des Alltags gibt, wo die Ehrenamtlichen die Flüchtlinge durch den Behördendschungel lotsen. Für Al-Fahhad und Ismail war das vor vier Jahren eine Stütze im damals so fremden Land. „Es war eine große Hilfe“, sagt Ismail, der dreieinhalb Jahre von Frau und Kindern getrennt war und nun in einem Meiner Supermarkt arbeitet. Sein Freund Al-Fahhad, der bei der Gemeinde Vordorf beschäftigt ist, nickt zustimmend. Nun wollen sie den Papenteichern etwas zurück geben und helfen selbst mit – sagen sie und holen schon das nächste gespendete Möbelstück rein.

„Die sind auf der Überholspur“

Nicht nur diese beiden haben sich auf den Weg gemacht. „Die sind auf der Überholspur“, sagt Hans-Peter Kerlin auch über die anderen syrischen Flüchtlinge der ersten Stunde. Zwei studierten in Hannover und Braunschweig unter anderem Informatik, ein weiterer arbeite in einem Pflegeheim. „Wir haben Erfolgsgeschichten vorzuweisen.“

Papenteicher bleiben Optimisten

Das lässt die Papenteicher optimistisch in die Zukunft blicken. Den Ehrenamtlichen ist bewusst, dass die Wohnraumsituation angespannt ist – gerade in Meine. Dennoch sehen sie Möglichkeiten und genug gesellschaftlichen Rückhalt, weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Heinrich Lagemann: „Die meisten von uns sind in der Lage, neue Flüchtlinge willkommen zu heißen.“

Mehr Asylbewerber? Das sagt der Landkreis Der Landkreis Gifhorn sieht sich aktuell bei der Unterbringung von Asylbewerbern gut aufgestellt. Ein unkontrollierter Zuzug wie 2015/16 müsse aber vermieden werden, sagt Landrat Dr. Andreas Ebel. Nicht abzuschätzen sei, ob bei einem neuen Zustrom wegen der Entwicklung an der türkisch-griechischen Grenze die Kapazitäten ausreichen würden – „so dass derzeit auch keine Maßnahmen ergriffen werden können, um sich für die Ankunft einer unbekannten Personenanzahl vorzubereiten“. Seit 2015 hat der Landkreis Gifhorn laut Ebel insgesamt 3 240 Asylbewerberinnen und Asylbewerber aufgenommen. Nach der neuen Quote muss er bis 31. Dezember 2020 weitere 349 aufnehmen – und zwar in monatlichen Schritten. Insgesamt leben zurzeit 12 270 Ausländer im Kreis, von denen 1 297 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen. Seit 2015 seien 892 Menschen freiwillig ausgereist, 162 habe der Landkreis abgeschoben. „Der Landkreis hat für Flüchtlinge ein gewisses Wohnungskontingent aufgebaut, das durchgehend benötigt wird“, sagt Ebel. Das vom Kreistag beschlossene Unterbringungskonzept besteht aus einer zu zwei Dritteln dezentralen und zu einem Drittel zentralen Unterbringung in den Gemeinschaftsunterkünften in Ehra-Lessien, im Gifhorner Clausmoorhof, in Brome und in der Diakonie Gifhorn. „Der Landkreis Gifhorn überprüft permanent seinen Wohnungsbestand und stößt teilweise Wohnungen ab und mietet neue Wohnungen dazu.“ 503 Menschen lebten in den vom Landkreis zugewiesenen Wohnräumen, 392 sei es gelungen, selbst eine Wohnung zu finden. „Die Wohnsituation in den zur Verfügung stehenden städtischen Liegenschaften hat sich entspannt“, teilt Annette Siemer, Sprecherin der Stadt Gifhorn, auf AZ-Anfrage mit. „Zurzeit sind die einzelnen Zimmer in den Wohnungen nicht mehr mit mehreren Personen, sondern nur noch einzeln belegt.“ Die Stadt sei für den Fall vorbereitet, dass wieder mehr Flüchtlinge aufzunehmen wären. „Die Infrastruktur und die Netzwerke stehen.“

