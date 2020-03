Neues Feuerwehrhaus für Vordorf: Richtfest zwölf Jahre nach erstem Antrag

Vordorf

„Was lange währt, wird endlich gut“, heißt es. Selten traf das so zu wie beim Bau des Feuerwehrhauses in Vordorf. Den beantragten die Brandschützer bereits im September 2008. Fast zwölf Jahre später war nun Richtfest.

Langer Nagel als Fingerzeig

„Damit ist eine wichtige Etappe beendet“, sagte Ines Kielhorn. Papenteichs Samtgemeindebürgermeisterin schlug gemeinsam mit Vordorfs Ortsbrandmeister Christian Schnelle den letzten Nagel ins Gebälk. Das dauerte länger als erwartet, denn auch der Nagel war länger als erwartet. „Sie haben uns den größten gegeben, den sie finden konnten“, sagte Kielhorn und hielt ihre Zeigefinger im Abstand einer guten Elle auseinander. Mit „sie“ waren die Zimmerleute Marvin Bremer und Jörg Dorka gemeint, die Ortsbrandmeister und Samtgemeindebürgermeisterin hoch oben am Dachstuhl zur Seite standen und den Richtspruch zum Besten gaben. „Beim nächsten Mal bitte einen kürzeren Nagel“, sagte Kielhorn.

Standort im Gewerbegebiet

Die Samtgemeindebürgermeisterin berichtete, dass Klaus Engeler, damals Vordorfs Ortsbrandmeister, den Neubau schon 2008 beantragt habe, was die Richtfestgäste ironisch mit „Zwölf Jahre. Das ging ja flott!“ kommentierten. Die Samtgemeindebürgermeisterin nahm es gelassen: „Ach, das ist doch gar nichts für uns.“ Jedenfalls habe man für den Neubau einen „hervorragenden“ Standort gefunden: im Gewerbegebiet, das problemloses An- und Abfahren der Einsatzkräfte zulässt. Im März 2019 reichte man den Bauantrag ein, im Oktober konnte es losgehen mit dem Neubau des Gerätehauses. Es kostet voraussichtlich 1,2 Millionen Euro und verfügt auf einer Gesamtfläche von 364 Quadratmetern unter anderem über zwei Fahrzeugboxen.

Auch ein neues Fahrzeug kommt

In einer davon steht bald übrigens ein neues Fahrzeug. „In der kommenden Woche kümmern wir uns um den Rohbau des Fahrzeuges“, sagte Kielhorn. Sie sei schon gespannt, wer schneller fertig ist: Auto- oder Häuslebauer. In beiden Fällen hoffe sie aber vor allem auf eine unfallfreie Fertigstellung. Schnelle sah im Richtfest einen „tollen Tag für unsere Feuerwehr“, auf den in diesem Jahr noch zwei weitere folgen sollen: Übergabe des Fahrzeuges und Einweihung der Gerätehauses. Der flotte Baufortschritt sei dem Teamwork aller Beteiligten zu verdanken. Und das zum Richtfest regnerische Wetter zeige, „dass wir dringend ein Dach brauchen“, sagte der Ortsbrandmeister.

Signal für weitere Feuerwehrhäuser ?

Das Dach soll ab sofort dicht gemacht werden, berichtete André Fröhling. Papenteichs stellvertretender Bauamtsleiter hat beim Neubau die Regie übernommen. Und Gemeindebrandmeister Peter Chlebik wertete Kielhorns Wunsch nach einem kleineren Nagel fürs nächste Richtfest als Signal, dass die Erneuerung der Papenteicher Feuerwehrgerätehäuser weitergeht. An den Festakt, dem neben Vordorfs Bürgermeisterin Monika Kleemann auch Papenteichs Feuerschutzausschussvorsitzender Sebastian Mehlmann, Bauausschussvorsitzender Eberhard Stolzenburg und der stellvertretende Gemeindebrandmeister Werner Auerbach beiwohnten, schloss sich ein Imbiss im künftigen Schulungsraum an.

Von Ron Niebuhr