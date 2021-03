Grassel

Der Wintereinbruch im Januar hat den Arbeiten am neuen Feuerwehrhaus in Grassel eine abrupte Zwangspause beschert. Diese dauerte ein paar Wochen. Doch nun sind die Handwerker wieder in Aktion. Das freut Ortswehr und Samtgemeindeverwaltung.

Als der Schnee nach Grassel kam, hatten Ortsbrandmeister Jan Klages und seine Kameraden regelmäßig gut zu tun am Übergangsdomizil, um die Leichtbauhalle erreichbar zu halten. „Mit zwei, drei Mann haben wir Schnee geschoben.“ Währenddessen hatten die Handwerker am Neubau gleich nebenan Zwangspause.

Zur Galerie Dicker Schnee und tiefe Temperaturen: Nach der wochenlangen Winter-Zwangspause laufen die Arbeiten am Neubau des Feuerwehrhauses Grassel inzwischen wieder.

Anfang Januar hatte Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn noch optimistisch angekündigt, dass „kommende Woche“ der Dachdecker tätig würde. Eine gute Nachricht nach den Erfahrungen im Jahr davor mit der Ausschreibung dieses Gewerks für das Feuerwehrhaus Vordorf, wo die Samtgemeinde erst beim zweiten Durchgang eine Firma gefunden hatte – mit entsprechenden Verzögerungen. In Grassel nun machte das Wetter Zicken. „Da war plötzlich Winter“, sagt Kielhorn.

Die Leichtbauhalle und der Frost Auf die Einsatzbereitschaft der Grasseler Ortswehr hatte der strenge Wintereinbruch mit dickem Schnee und tiefem Frost keine Auswirkungen, obwohl sie zurzeit mit einer Leichtbauhalle als Übergangsdomizil klar kommen muss. „Das lief alles“, zieht Ortsbrandmeister Jan Klages eine Bilanz der kalten Wochen. Die beiden Elektroheizer liefen rund um die Uhr und hielten die Raumluft um die Einsatzfahrzeuge auf konstant zwölf Grad plus, so Klages. Damit hätte man keinerlei Scherereien gehabt, wäre es zu einem Einsatz gekommen – war es laut dem Ortsbrandmeister aber nicht. Er ist froh über die einsatzfreien Wochen, auch im Hinblick auf die Corona-Einschränkungen.

Eine Einschränkung, mit der in den vergangenen Wintern nicht gerechnet werden musste, erinnert sich Kielhorn. „Mit den Bauten in den vergangenen Jahren hatten wir Glück.“ Diesmal habe die Samtgemeinde Papenteich etwa vier Wochen verloren. Nicht nur der Dachdecker habe pausieren müssen, auch andere Gewerke kamen nicht weiter.

Doch seit der letzten Februarwoche geht es weiter. „Das Dach ist drauf und dicht. Es geht voran“, sagt Klages. Jeden zweiten Tag ist er vor Ort. „Ein paar Sachen sind immer zu klären.“ Zum Beispiel mit dem Projektleiter Markus Pape von der Samtgemeindeverwaltung. „Wir werden jetzt im März mit dem Innenausbau weiter machen“, sagt Pape. Dann sollen Elektriker sowie Heizungs- und Sanitärinstallateure loslegen.

Wenigstens keine Probleme wegen Corona

Allerdings nacheinander und nicht gleichzeitig, sagt Pape. So wenig Kontakte wie möglich: Es solle immer nur eine Firma vor Ort sein, um die Corona-Einschränkungen einzuhalten. Wenigstens gebe es aus dieser Richtung keine Verzögerungen: „Wir können froh sein, dass wir weiter arbeiten können.“ Und man hoffe, dass das auch weiter so läuft.

„Der frische Putz darf keinen Frost bekommen“

Wenn es die Witterung zulasse, sollen auch bald die Putzarbeiten innen und außen laufen. Wieder so eine kribbelige Angelegenheit, bei der das Wetter noch ein Wörtchen mitreden könnte. „Der frische Putz darf keinen Frost bekommen“, sagt Pape.

Die Samtgemeinde strebe auch an, im April mit Trockenbau und Estrich fortzufahren, so Pape. Bei einem möglichen Fertigstellungstermin hält es Kielhorn seit Jahren aus Erfahrung mit Zurückhaltung: Sie stellt keine Prognose. Da könne immer wieder etwas Unvorhergesehenes dazwischen kommen – wie sich gerade erst wieder einmal gezeigt habe.

Von Dirk Reitmeister