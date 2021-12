Rothemühle

Eine große Menge ausgelaufenes Hydrauliköl beschäftigte die Freiwillige Feuerwehr Rothemühle am späten Dienstagabend: Gegen 22.45 Uhr war sie auf den Autohof am Ruhmrischkamp gerufen worden, dort seien Betriebsstoffe ausgelaufen. Da von Anfang an von einer großen Menge die Rede war, wurde zeitgleich auch die Ortsfeuerwehr Groß Schwülper alarmiert.

Der komplette Öl-Tank war aufgerissen

Vor Ort fanden die Kräfte einen Lkw im Bereich der Einfahrt zum Autohof vor, der bereits knapp 100 Liter Hydrauliköl verloren hatte. Vermutlich war der Fahrer zu schnell über eine Bodenwelle gefahren, sodass der gesamte Öl-Tank der Sattelzugmaschine aufgerissen wurde – so die Einschätzung der Feuerwehr vor Ort.

Unter Einsatzleiter Sören Laubach galt es für die Feuerwehrleute zu allererst zu verhindern, dass das Öl weiter in Richtung Kanalisation fließt. Hierfür wurde mittels Ölbindemittel eine Sperre errichtet. Kurze Zeit später konnten knapp 100 Liter mittels einer Pumpe in mehrere Auffangbecken umgepumpt werden. Eine Fachfirma übernahm die Reinigung der Straße und nahm das verbliebene Öl auf.

Von der AZ-Redaktion