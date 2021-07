Grassel

„Jetzt sieht es aus wie ein Feuerwehrhaus“, sagt Jan Klages. Grassels Ortsbrandmeister schaut regelmäßig an der Baustelle vorbei, mindestens ein- bis zweimal pro Woche ist er vor Ort. Auch seine Kameradinnen und Kameraden sind am Fortschritt des Feuerwehrhaus-Neubaus brennend interessiert. Sie sehen, dass es voran geht, und hoffen auf einen Einzug noch in diesem Jahr. Papenteichs Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn verkneift sich lieber, einen Termin zu nennen.

Das Gerüst sei abgebaut, berichtet Klages im AZ-Gespräch. „Zum Schluss war es vorn an der Fahrzeughalle.“ Stattdessen sind nun die Schriftzüge „Freiwillige Feuerwehr Grassel“ zu sehen. Die haben die Feuerwehrleute selbst angebracht – und durch Spenden finanziert bekommen. Auch einen Baum pflanzen und Rasen setzen wollen die Mitglieder in Eigenleistung. „Das kriegen wir vernünftig hin.“ Den Großteil des Hauses bauen allerdings Profis.

Zur Galerie In Grassel geht es voran, Baustoff- und Fachkräftemangel zum Trotz: Doch wann das neue Feuerwehrhaus in Betrieb gehen soll, kann die Samtgemeinde Papenteich noch nicht einschätzen.

„Der Trockenbau ist auf der Zielgeraden“, freut sich Klages. „Im Moment sind die Heizungsbauer da.“ Die Elektriker müssen ihm zufolge Restarbeiten erledigen.

Die Putzarbeiten dürften Ende Juli abgeschlossen sein, sagt Kielhorn. „Die letzten Aufträge werden jetzt vergeben. Der Einbau der Türen ist für Ende August geplant.“ Derweil seien die Tore bereits drin.

Es läuft: Firmen und Baustoffe sind da

„Ich bin froh, dass wir dieses und andere Projekte fortsetzen können“, sagt Kielhorn angesichts möglichen Ungemachs auf Baustellen durch Fachkräfte- und Baustoffengpässe. Natürlich könne so ein Bau schneller gehen. Aber: „Ich bin schon zufrieden. Wir arbeiten so wie es möglich ist.“ Die Firmen und den Baustoff an der Hand zu haben sei in diesen Tagen schon was.

Die Gerätewarte machten sich bereits Gedanken, wo sie die Regale aufstellen werden, berichtet Klages. Zu klären sei mit der Politik noch die Frage der neuen Garderoben. „Die müssen eine gewisse Breite haben.“ Die alten Spinde messen laut Klages 30 Zentimeter. Zu schmal: „Das wird schon eng mit der dicken Schutzkleidung.“ 50 Zentimeter müssten es sein. Das habe man in der jüngsten Sitzung des Feuerschutzausschusses erläutert, nun hoffen Klages und seine Leute auf einen entsprechenden Beschluss des Samtgemeinderats.

Als es bei der Feuerwehr brannte... Das alte Grasseler Gerätehaus brannte Anfang Juli 2019 nieder. Der Fall war einer der Höhepunkte einer ganzen Brandstiftungsserie, die den Papenteich über Monate in Atem gehalten hat. Ende September 2019 fasste die Polizei den Täter. Das Landgericht Hildesheim verurteilte ihn Mitte Juli 2020 zu sechs Jahren Haft. Einer Revision des Angeklagten (43) hat der Bundesgerichtshof im Frühjahr dieses Jahres eine Absage erteilt. In der ersten Zeit war die Feuerwehr in einer Scheune untergebracht, was vor allem im Winter für Probleme sorgte. Im Februar 2020 stellte die Samtgemeinde die Leichtbauhalle als Provisorium auf.

Vorübergehendes Domizil in der Leichtbauhalle

Mit der Leichtbauhalle als vorübergehendem Domizil läuft es laut Klages immer noch ohne größere Schwierigkeiten. Erst kürzlich konnte man einen Einsatz wieder problemlos abarbeiten. Eine Prognose, wann die Grasseler Feuerwehr in ihr neues Haus umziehen kann, wagt Kielhorn traditionell nicht. Dazu gebe es auf Baustellen stets zu viele Unwägbarkeiten.

Von Dirk Reitmeister