Grassel

Der Puls des Dorfes schlägt in diesen Tagen etwas höher: Grassels Feuerwehr steigt nach der Corona-Zwangspause wieder in ihren Dienstalltag ein, der Prozess gegen den mutmaßlichen Brandstifter, auf dessen Konto auch das Grasseler Gerätehaus gehen soll, neigt sich dem Ende entgegen – und der Bau des neuen Feuerwehrhauses steht offenbar kurz bevor. Aufregende Tage für die Leute um Ortsbrandmeister Jan Klages.

„Irgendwann demnächst wird die Ernte anstehen.“ Die Zeit der Flächenbrände ist also angebrochen. Das weiß Klages aus Erfahrung. Deshalb werden seine 40 Aktiven jetzt dieses Thema einstudieren, wenn sie am Freitag nach Monaten wieder in den Dienstalltag einsteigen. Erst geht es in die Theorie, dann in die Praxis. „Pump-and-roll“-Betrieb nennt Klages das: Aus dem langsam an der Grabenkante entlang rollenden Fahrzeug werden die Einsatzkräfte Wasser versprühen.

Anzeige

Zur Galerie Am 6. Juli jährt sich der Brand des Grasseler Gerätehauses. Derweil steht der Prozess gegen den mutmaßlichen Brandstifter vor dem Abschluss und der Neubau des Feuerwehrhauses kurz vor dem Start.

In drei Gruppen hat das Kommando die rund 40 Aktiven eingeteilt. An diesem Freitag ist die erste dran, eine Woche später die zweite und eine weitere Woche später die dritte. Schön getrennt jede für sich, alles der Corona-Krise geschuldet. „So können wir wieder normal ausbilden.“ Normal ist ja inzwischen auch die Mund-Nase-Bedeckung und der gebührende Abstand. Den älteren Mitgliedern bleibt freigestellt, sich zu beteiligen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Zu Normalität geworden ist auch die Leichtbauhalle, die im Februar eine Scheune als Übergangsdomizil abgelöst hat. Einen Übungsdienst vor dem Corona-Shutdown und einen Einsatz haben die Feuerwehrleute in der Zeit bereits absolviert. „Das hat reibungslos funktioniert“, sagt Klages. Inzwischen seien auch die von der Samtgemeinde gestellten Desinfektionsspender aufgestellt. Der Alltag kann kommen.

Erste Ausschreibungen raus

Wenn die Brandschützer in den kommenden Wochen wieder jeden Freitag an und in der Leichtbauhalle zusammen kommen, könnten sie schon bald Bewegung auf der Freifläche daneben sehen. „Wir wollen möglichst Mitte des Monats starten“, sagt die Papenteicher Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn zum Bau des neuen Feuerwehrhauses, das auf einer von der Gemeinde Meine zur Verfügung gestellten Fläche gleich neben dem jetzigen Standort entstehen wird. „Die ersten Ausschreibungen wurden vorgenommen. Wenn die Aufträge vergeben sind, fangen wir mit den Erd- und Rohbauarbeiten an.“ Die nächsten Ausschreibungen sollen dann Schritt für Schritt rausgehen. „Damit zügig gearbeitet werden kann.“ Die Baugenehmigung war Ende Mai vom Landkreis Gifhorn gekommen.

Die Samtgemeinde will in diesem Jahr noch möglichst weit kommen mit den Bauarbeiten. Mitte Juli sei für den Start immer noch ein günstiger Zeitpunkt, sagt Kielhorn. „Wir freuen uns natürlich, dass es voran geht“, sagt Klages. Bei allen Vorzügen, die die Leichtbauhalle gegenüber der ersten Übergangslösung in einer Scheune habe, auf Dauer sei das Provisorium eben nur ein Provisorium. Die Halle habe keine sanitären Anlagen, dazu müssen die Einsatzkräfte rüber ins benachbarte Dorfgemeinschaftshaus.

Von Dirk Reitmeister