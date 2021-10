Groß Schwülper

Seit zehn Jahren gibt es die Oberschule Papenteich. In der Feierstunde am Donnerstagvormittag kamen die vielen Meilensteine zur Sprache, die die Bildungseinrichtung seitdem gesetzt hat – zum Beispiel in den Schwerpunkten Technik und Berufsorientierung. Doch Lehrer-, Schüler- und Elternschaft gaben der Politik auch Hausaufgaben mit auf den Weg in die Landeshauptstadt.

Zuckerbrot und Peitsche, geschickt kombiniert, beherrschen die Zehntklässlerinnen Blomma Berking und Dana Fey Kubica offenbar. Vor Vertretern aus Schule, Politik und Wirtschaft loben sie zunächst ihre Oberschule. Große Fenster, angenehme Farben und „eine deutlich bessere Ausstattung als viele andere Schulen“ heben sie unter anderem als Pluspunkte hervor. Aber dann plaudern sie aus dem Nähkästchen, zumal Landtagsabgeordneter Philipp Raulfs und Staatssekretärin Gaby Willamowius in Vertretung von Kultusminister Grant Hendrik Tonne im Publikum sitzen. Die Gelegenheit für Tacheles ist also günstig.

Bildergalerie: Zehn Jahre Oberschule Papenteich

Ihr vertrauter Klassenlehrer sei aktuell an eine Grundschule abgeordnet. Das sei sehr misslich, so die beiden Schülerinnen. Auch Schulleiter Stephan Lindhorst und Frank Senkpiel, Lehrer der ersten Stunde und Schulpersonalratsvorsitzender, sprechen die Probleme bei der Unterrichtsversorgung an.

„Jetzt komme ich zu dem nicht so schönen Teil“, leitet der Schulleiter über vom Rückblick auf den Bau des Cuno Bistram Rennwagens, die Restaurierung eines Porsche Traktors und aktuell eines VW Käfer und das Schulberufsinformationszentrum hin zu den Schwierigkeiten. „Die Kollegen gehen auf dem Zahnfleisch.“

Was die Oberschule seit zehn Jahren prägt Die Oberschule Papenteich ist zehn Jahre alt – als Oberschule. Überhaupt an den Start ging sie bereits 2010 als Haupt- und Realschule. „Schon 2011 wurde daraus die Oberschule“, so Schulleiter Stephan Lindhorst. Ein Foto von ihr zierte seinerzeit einen Flyer des Kultusministeriums zu Oberschulen in Niedersachsen. Lindhorst dankte unter anderem Schwülpers Bürgermeister Uwe-Peter Lestin, ohne dessen Einsatz es die Schule wohl nicht gäbe. Ein weiterer Dank ging an Vorgänger Heinz Dieter Ulrich in Abwesenheit, dessen Ideen zu vielen Projekten wurden. Darunter der Technikschwerpunkt, bei dem Schüler in Zusammenarbeit mit der Autostadt und der Gifhorner BBS II ein Cuno Bistram Rennauto gebaut haben. Aktuell restaurieren Papenteicher Oberschüler einen VW Käfer, spielen Discgolf mit Altenheimbewohnerinnen und -bewohner, wenn nicht gerade Corona ist, und arbeiten aktuell in zwei Erasmus-Projekten mit europäischen Partnerschulen zusammen. „Ich bin froh, die Sanierung der Fassade noch vor dem zehnjährigen Bestehen fertigbekommen zu haben“, kam Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn um ein endlich abgeschlossenes Dauerärgernis nicht herum. Seit 2014 habe die Oberschule einen gymnasialen Zweig. Sie freue sich, dass die wegen Corona entfallene Festwoche nur verschoben sei.

Nicht nur wegen Corona, sondern eben auch wegen den Abordnungen an Schulen im Umkreis von 40 Kilometern, sagt Lindhorst. „Es muss schnell eine Lösung gefunden werden.“ Das sagt auch Senkpiel: „Unsere Schülerinnen und Schüler sind zu Höchstleistungen fähig, unser Kollegium erst recht.“ Doch jene Abordnungen verlangten der Schule viel ab und trügen dazu bei, dass Arbeit zunichte gemacht werde.

Neues Imagevideo für die Oberschule Papenteich

Die gute Stimmung überwiegt aber an dem Vormittag. Dazu tragen auch die ehemaligen Schülerinnen Emilia Strietzke und Birte Wolinski bei, die beweisen, dass sich jahrelanger Musikunterricht dort hören lassen kann. Didaktischer Leiter Helge Korn präsentiert nicht nur Videos mit Grußbotschaften aus Partnerschulen in Frankreich, Polen und Portugal, sondern auch das neue Imagevideo in Zusammenarbeit mit dem TV-Team der Autostadt, mit dem sich die Oberschule bei künftigen Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern vorstellt.

Elternvertreter: „Ihr habt hier tolle Kinder geformt“

Willamowius und Raulfs wissen auch ohne dieses Video die Oberschule für deren Leistungen in technischem Unterricht und Berufsorientierung zu würdigen. Dickes Lob auch vom Schulelternratsvorsitzenden Marcel Pein, der sich selbst als kritischen Vater bezeichnet: „Die Lehrerschaft habe ich über die Jahre sehr zu schätzen gelernt. Ihr habt hier tolle Kinder geformt.“

Die Feierstunde mündet in einen gemütlichen Teil, am Nachmittag gibt es eine Arbeitssitzung für einige der Teilnehmenden. Darin besprechen sie, auf welche Ideen und Konzepte sie bei der 20-Jahr-Feier zurück blicken wollen.

Von Dirk Reitmeister