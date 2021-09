Vordorf

Der Wind treibt ab und an schwarze Rauchschwaden am Rande des Sportplatzes in die Luft, es riecht nach Feuer. „Das lässt sich leider nicht vermeiden“, sagt Jens Engel. „Aber wir haben hier die einmalige Chance, unter realen Bedingungen zu üben.“ Der Samtgemeinde-Atemschutzbeauftragte zeigt auf die beiden dunklen Container. Mit ihrer „Brandübungsanlage“ ist die Spezialfirma Röser da, erstmalig im Papenteich. „Die Resonanz war riesig“, sagt Engel. Samstag und Sonntag durchlaufen 80 Atemschutzträger von Wehren aus dem Papenteich und der Samtgemeinde Meinersen eine wahre Tortur, um für den Ernstfall fit zu sein.

Gefahren bei Wohnungsbränden hätten sich im Lauf der Zeit sehr gewandelt. Früher zerbarsten oft schon Fensterscheiben, bei den modernen Doppelverglasungen sei das anders. Das Problem des plötzlichen Durchzündens bei Luftzufuhr müsste allen präsent sein. Ebenso wie Gefahren, die durch ein brennendes Schaumstoff-Sofa ausgehen, erklärt Engel.

„Da können mal eben 30 Kubikmeter Rauch entstehen – das ist extrem gefährlich“, erklärt er. Mit schwerer Einsatzkluft im Dunklen und bei extremer Hitze dann auch noch Menschen zu retten oder andere Gefahren aufzuspüren – genau darauf zielt die Aufgabenlage in den Containern ab.

Ausbilder Thomas Keck sowie vier Kollegen überwachen die Abläufe. Pro Durchgang mit jeweils zwei Atemschutzträgern ist einer von ihnen stets dabei. „Das Ganze kann nämlich überfordern, da ist es gut, wenn einer in der Nähe ist, gut zuredet und aufpasst.“

Jedes Mal ist die Aufgabenstellung eine andere

Etwa 20 Minuten müssen sich die Trupps der fast realen Flammenhölle stellen. Keck und sein Team wechseln dabei immer wieder die Aufgabenstellungen. Hat ein Team etwa einen Dummy, der ein Kind in einem Schrank darstellen soll, aufzuspüren, so kann beim nächsten Training eine Gasflasche als Gefahr zu erkennen sein.

Dass sich die Teams schon die Aufgaben verraten, werde bewusst unterbunden. „Manchmal bringen wir vorne durch die Tür Gegenstände rein, die wir hinten wieder raustragen“, will Keck den Überraschungsmoment erhalten wissen. „Die Leute lernen hier, an ihre Grenzen zu gehen.“

Im 350 Grad heißen Raum müssen Gegenstände gefunden werden

Gegen Mittag ist Eike Wiechmann von der Feuerwehr Lagesbüttel an der Reihe. Der Ausbilder öffnet die erste Container-Tür. Dann heißt es, auf die Knie gehen und in dem stockfinsteren, 350 Grad heißen Raum Gegenstände oder Dummy aufzuspüren. Nach sechs Minuten öffnet sich die Tür. Der Dummy ist gefunden, im Ernstfall wäre ein Mensch gerettet.

„Man kommt sich vor wie ein Brathähnchen“

Eine Minute später landet auch die Gasflaschen-Attrappe vor der Tür. Keck nickt anerkennend. „Übrigens ist die Hitze darin nur etwa ein Drittel so groß wie unter realen Bedingungen.“ Wiechmann wird später verschwitzt sagen: „Man kommt sich vor wie ein Brathähnchen.“

Lerneffekt: Wie man mit Wassersog Rauch abziehen kann

Für die Aufgabe in Container zwei muss realer Rauch her. Paletten werden dazu immer wieder angezündet. Lerneffekt für die Feuerwehrleute: Wenn sie hier mit Wasser löschen, entsteht eine immense Menge Wasserdampf. „Mit dem Sog des Wassers lässt sich aber auch Rauch rausziehen“, deutet Keck auf den nun geöffneten Container und den Wasserstrahl, der herauszischt. Dann hat es der Trupp geschafft.

Auch das korrekte Ausziehen der nun mit möglicherweise giftigen Rauchgasen besetzten Einsatzkleidung will geübt sein. „Bloß nichts auf die Haut bekommen“, erklärt Keck. Er selbst arbeitet bei der Berufsfeuerwehr, weiß, was die 80 Frauen und Männer der Wehren in Vordorf am Wochenende durchleben. „Ein Durchgang geht schon an die Substanz.“

Von Andrea Posselt