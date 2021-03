Groß Schwülper

Zur Jahreshauptversammlung trafen sich die Mitglieder der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Groß Schwülper in der Okerhalle. Unter Einhaltung der aktuellen Dienstanweisung der Samtgemeinde und eines erstellten Hygienekonzept konnte die Versammlung nur stattfinden, weil ein neues Führungsduo gewählt werden musste.

Ortsbrandmeister Oliver Bernhardt begrüßte mehr als 40 Mitglieder der Einsatzabteilung, die Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn und den Stellvertretenden Gemeindebrandmeister Eberhard Stolzenburg. Neben den Tätigkeitsberichten, die im Vorfeld bereits schriftlich verschickt wurden, standen die Wahlen zum Ortsbrandmeister, zum Stellvertretenden Ortsbrandmeister und zum Sicherheitsbeauftragten an.

Die Führungsspitze des Kommandos stand zur Wiederwahl nicht zur Verfügung

Da Ortsbrandmeister Oliver Bernhardt und auch sein Stellvertreter Marc Wehmann nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung standen, musste komplett neu gewählt werden.

Falk Bernhardt wurde an diesem Abend zum neuen Ortsbrandmeister gewählt. In der Wahl seines Stellvertreters setzte sich Lennart Pietsch gegen Kai Schneider durch. Thomas Wegener stand für eine weitere Amtszeit als Sicherheitsbeauftragter zur Verfügung und wurde von den anwesenden Kameradinnen und Kameraden wiedergewählt.

Jörg Dannheim bekommt für seine Verdienste um die Brandschutzerziehung die silberne Ehrennadel

Ines Kielhorn und Eberhard Stolzenburg sprachen ein kurzes Grußwort, dankten dabei der Feuerwehr für die geleistete Arbeit, den beiden scheidenden Brandmeistern für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und beglückwünschten die neu gewählten Kameraden. Im Anschluss an sein Grußwort verlieh Stolzenburg dem Kameraden Jörg Dannheim die silberne Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen in Würdigung seiner Verdienste um die Brandschutzerziehung.

