FDP Gifhorn-Süd: Einsatz der Gemeinden für E-Mobilität reicht bei weitem nicht

Papenteich

Die FDP Gifhorn-Süd fordert mehr e-Ladesäulen auf öffentlichen Parkplätzen – 30 Prozent der Flächen müssten aus ihrer Sicht entsprechend ausgestattet werden. Aber, wie sie bei ihrer Befragung in den Samtgemeinden Papenteich und Meinersen erfahren hat, die Planung sieht sehr unterschiedlich aus.

Im Februar hatte der FDP-Ortsverband einen offenen Brief verschickt, in dem er abgefragt hatt, was die Gebietseinheiten dafür tun, dass eine flächendeckende Ladeinfrastruktur entsteht, um den nachhaltigen Erfolg der Umstellung auf elektrische Mobilität zu sichern. „Die heutige Situation ist nicht ausreichend“, stellt der Ortsverband fest. Und der Vorsitzende des Ortsverbands Thomas March befindet nach den entsprechenden Anfragen in den Samtgemeinden: „Für eine ausreichende öffentliche e-Ladeinfrastruktur müssen die Gemeinden im Südkreis schleunigst aktiver werden. Dabei geht es weniger um Geld als um Initiative. Sonst verlieren wir im Südkreis wieder Anschluss, wie schon bei Glasfaser und Mobilfunk.“

Die Samtgemeinde Meinersen und ihre Mitgliedsgemeinden wollen öffentliche Ladestationen einrichten

March erläutert: „Wir haben bei den Bürgermeistern der umliegenden Samtgemeinden nach den Planungen für e-Ladesäulen auf öffentlichen Parkplätzen angefragt. Dabei hat sich herausgestellt, dass nur die Samtgemeinde Meinersen und ihre Mitgliedsgemeinden öffentliche Ladestationen einrichten wollen. Das wird die FDP nach Kräften unterstützen.“ In Isenbüttel stehe eine Vorzeigesäule, es gebe aber keine weiteren Pläne. Im Papenteich hingegen gebe es gar keine Ladesäulen auf öffentlichen Parkplätzen der Samtgemeinde und auch keine Absichten für einen solchen Bürgerservice, „nicht einmal beim neuen Verwaltungsgebäude in Groß Schwülper“.

Das Argument, den Gemeinden entstünden zusätzliche Kosten, lässt March nicht gelten: „Der Energieversorger EnBW aus Baden-Württemberg hat den FDP Ortsverband über klare Kriterien informiert, nach denen er Ladesäulen auf eigene Kosten installiert und betreibt. Die regionalen Versorger LSW und Gifhorner Stadtwerke waren nicht so auskunftsfreudig, haben aber Gespräche angeboten.“

30 Prozent der Parkplätze sollten aus Sicht der FDP über öffentliche Ladesäulen verfügen

Wie viele Ladesäulen bräuchte es denn aus Sicht der FDP, um flächendeckend auszureichen? March: „Nach neuen Prognosen sollen 2025 die Pkw-Neuzulassungen zu rund 30 Prozent aus Elektrofahrzeugen bestehen. Einen gleichen Anteil e-Ladesäulen auf den öffentlichen Parkplätzen der Samtgemeinden Meinersen, Papenteich und Isenbüttel halten wir vom FDP-Ortsverband für notwendig.“

Von der AZ-Redaktion