Es geht voran mit der Kita-Erweiterung in Adenbüttel

Adenbüttel

Reges Interesse bei der jüngsten Sitzung des Rates der Gemeinde Adenbüttel im Gasthaus Michels: Eines der Schwerpunktthemen war dabei der Bereich Kindergarten und Krippe. Neben der Anmeldesituation ging es auch um bauliche Maßnahmen. Das größte laufende Projekt, die Kita-Erweiterung sei gut im Zeitplan, berichtete der Projektleiter Ratsherr Ludwig Munzel.

Außer vom erfreulichen Verlauf der Bauarbeiten konnte er zudem auch von einer guten finanziellen Entwicklung des Bauprojektes berichten. Es seien 70 000 Euro an zusätzlichen Fördermitteln in Aussicht. Zudem werde es gelingen, die gestiegenen Kosten beim Dachbau durch eine günstigere Entwicklung beim Rohbau abzufedern. Somit stelle sich das Vorhaben insgesamt finanziell gut dar für die Gemeinde.

Ein teureres Balkensystem im Bewegungsraum soll auch eine Schaukel tragen

Der Rat gab denn auch grünes Licht dafür, Kosten von 2017 Euro für ein teureres Balkensystem im Bewegungsraum der Kita zu bewilligen. Dadurch soll es unter anderem ermöglicht werden, dort Geräte wie eine Schaukel einzuhängen. Der Förderverein übernimmt die Anschaffung der Geräte. Zudem gab es Informationen für die Politiker zum Konzept des Fördervereins für die Gestaltung des Außengeländes. Der Rat stimmte zu, dass Geräte bestellt werden können, wenn der Förderverein die Mittel zusammen bekommen hat. Die Gemeindearbeiter sollen Vorarbeiten leisten, ein Elterneinsatz im Herbst dann den Aufbau bewerkstelligen.

Dann ging es noch um die Betreuung. Um den Bedarf an Plätzen besser beurteilen zu können, möchte der Rat eher als bisher informiert werden über die Nachfrage von Elternseite. Der Kita-Träger DRK berichtet dazu immer erst im Januar, die Verwaltung erhielt nun den Auftrag, eine Befragung zu machen bei allen Eltern von Kindern im Alter von null bis sechs Jahren. Berücksichtigt werden sollen dabei unter anderem die Fragen, wann Plätze benötigt werden, wann Wechsel geplant sind, ob es Wegzüge gibt.

Der Frühdienst in Rolfsbüttel wird um eine zweite Kraft aufgestockt

Zugleich wird die Betreuungssituation in Adenbüttel schon vorher weiter verbessert. Der Rat sprach sich dafür aus, für die Sonnengruppe im Dorfgemeinschaftshaus Rolfsbüttel eine zweite Kraft zu genehmigen für den Frühdienst. Den Frühdienst möchten mehr Eltern nutzen, sodass die Zahl der Kinder in dieser Zeit steigt. Die zusätzliche Kraft soll zunächst bis zum Umzug der Sonnengruppe nach Abschluss der Kita-Erweiterung bewilligt werden. Und mehr Betreuungsmöglichkeiten wird es auch durch eine Tagespflege in Adenbüttel für fünf Krippenkinder geben. Bürgermeisterin Doris Pölig berichtete, ihr sei es jetzt gelungen, eine entsprechende Kraft zu finden und im Ort anzusiedeln. Am 1. September soll es losgehen, im Laufe des Herbst dann sukzessive bis zu fünf Kinder betreut werden. „Das ist richtig gut für unsere Gemeinde, weil wir nicht alle Krippenkinder in der Krippe aufnehmen konnten“, freute sich die Bürgermeisterin.

Geändert wurde dann schließlich noch einmal der Förderantrag für die Sanierung des Hauptdaches des Kindergartens. Seinerzeit hatten die Politiker eine neue Dämmung bei der energetischen Sanierung mit beantragt, allerdings hatte sich inzwischen herausgestellt, dass die vorhandene Dämmung für das Vorhaben ausreichend ist. Daher konnte man die neue Dämmung nun im Förderantrag weglassen. Zugleich bot sich dem Rat aber die Gelegenheit, weitere zusätzliche Mittel für das Projekt zu beantragen, was natürlich genutzt werden soll.

Von Chris Niebuhr