Erster Spatenstich für den Kita-Anbau in Adenbüttel

Der erste Spatenstich ist getan: Bürgermeisterin Doris Pölig, Projektleiter Ludwig Munzel, Planer Jörg Mattern und Bauunternehmer Dirk Barte haben jetzt den offiziellen Startschuss für den Umbau und die Erweiterung der DRK-Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ an der Neuen Schulstraße in Adenbüttel gegeben.

Unterstützt wurden sie dabei von den Ratsmitgliedern Boris Jaap, Wolfgang Schulte Uemmingen und Felix Jörke, Bürgervertreter Martin Bartens sowie Laura Zillmann aus dem Kita-Team, Anja Schwartz vom Elternrat, Katharina Hoffmann aus der Elternschaft und Laura Alberts vom Kita-Förderverein sowie Sabine Mattern vom Planungsbüro.

Die Kapazitäten der Kita reichen schon seit Jahren nicht mehr

Schon seit mehreren Jahren hatten die Kapazitäten in der Kita nicht mehr gereicht. So hatte die Gemeinde vor fünf Jahren die ehemalige Fahrschule gegenüber angemietet und dort eine Kleingruppe mit zehn Kindern eingerichtet. Als die Anmeldezahlen vor zwei Jahren in die Höhe schnellten, wurden mehrere Lösungen diskutiert: Ein Neubau „auf der grünen Wiese“, der nicht bezahlbar gewesen wäre, der Ankauf eines Einfamilienhauses gegenüber, in dem zwei Familiengruppen hätten eingerichtet werden können, oder die Umnutzung des Dorfgemeinschaftshauses im Ortsteil Rolfsbüttel. Schließlich entschied sich die Mehrheit des Gemeinderates für den Umbau des DGH als Übergangslösung.

Parallel beschäftigte sich eine Arbeitsgruppe aus Ratsmitgliedern, Kita-Leitung und Eltern mit den Anforderungen an den Umbau des bestehenden Kita-Gebäudes. Anschließend beauftragte der Rat ein Planungsbüro mit einer Machbarkeitsstudie, Ende August vorigen Jahres reichte die Gemeinde den Bauantrag ein.

Anfang 2022 sollen die Kinder aus Rolfsbüttel wieder zurück kommen

Nun war der Moment gekommen, das Ergebnis von zwei Jahren Vorbereitung, von vielen Berechnungen und Vorplanungen in die Realität umzusetzen. Geplant ist, dass Anfang 2022 die ausgelagerte Gruppe aus Rolfsbüttel wieder an die Neue Schulstraße zurückkehren und das DGH wieder für seinen eigentlichen Zweck genutzt werden kann. Aktuell schätzt das Planungsbüro Mattern, dass die Arbeiten Ende Februar 2022 fertig sind.

Entstehen sollen unter anderem ein neuer Gruppenraum, ein Bewegungsraum, ein Ruheraum und ein Raum für die Kita-Leitung. Zudem muss der Sanitärbereich optimiert und um Dusche und Wickelmöglichkeiten ergänzt werden. Der Mitarbeiterraum wird größer, die Essensausgabe vom Hauswirtschaftsbereich getrennt. Adenbüttels Bürgermeisterin rechnet inzwischen mit Kosten von mehr als 850 000 Euro.

Von der AZ-Redaktion