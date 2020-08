Rötgesbüttel

Der Rötgesbütteler Baustellen-Express liegt immer noch im Zeitplan: Die Arbeiten am neuen Kreuzungsbahnhof mit Begegnungsgleis kommen voran. Am kommenden Samstag steht eine weitere Baumaßnahme bevor, die eine Sperrung der Strecke zur Folge haben wird.

Ein heißer Vormittag am westlichen Ortsrand von Rötgesbüttel. Der 10.30-Uhr-Erixx nach Braunschweig fährt durch die Baustelle südlich des alten Bahnhofs. Von Bauarbeitern ist in der flirrenden Hitze nichts zu sehen. Die Arbeiten ruhen gerade. Untätig sind die Firmen allerdings nicht. Das erkennt, wer in diesen Tagen und Wochen regelmäßig an der Baustelle vorbei fährt.

Neue Schienen, neue Schwellen: Am kommenden Samstag werden sie richtig eingebettet, dann finden die Stopfarbeiten statt. Quelle: Lea Rebuschat

Der Erixx wechselt über die Weiche auf das neue zusätzliche Gleis, so wie immer seit dem Frühsommer, als es nach dem Einbau der Weichen verlegt wurde. Doch neuerdings liegen auch die nagelneuen Schienen auf blitzblanken Betonschwellen an der Stelle, wo das alte Gleis lag.

Und dieses künftige Gleis 2 ist jetzt durchgängig verlegt, zwei Tage vorher war noch eine kleine Lücke in den Schienen. Rötgesbüttels Bürgermeister Hermann Schölkmann bestätigt, dass die Arbeiten munter voran gehen. Am Mittelbahnsteig sei das zwar nicht zu erkennen – dort steht seit fast drei Wochen eine Reihe Bahnsteigkanten am gerade befahrenen Gleis 1 –, aber die Bauarbeiter hätten mit dem Bau des Schotterbettes für das Gleis 2 gut zu tun gehabt.

Was demnächst passiert

Das bestätigt auch eine Bahnsprecherin auf AZ-Nachfrage. Außerdem sei die Tiefenentwässerung fertig gestellt und der Kabeltiefbau planmäßig fortgesetzt worden. Das und mehr soll in den kommenden Tagen noch weiter laufen. Auch die Bahnsteigkante am Gleis 2 soll dann schon wachsen.

So wichtig ist Rötgesbüttel für den Stundentakt Nie war in der 130-jährigen Geschichte des Personenzugverkehrs zwischen Braunschweig, Gifhorn und Uelzen Rötgesbüttel so wichtig: Ohne den neuen Bahnhof dort wird der lang ersehnte Stunden-Takt auf der eingleisigen Erixx-Strecke nicht möglich sein, denn genau dort werden sich ab Dezember die entgegen kommenden Züge begegnen. Beim bisher laufenden Zwei-Stunden-Takt ist vor allem Wahrenholz der Begegnungsbahnhof schlechthin, dort treffen sich die Nahverkehrszüge immer zur vollen geraden Stunde. Unter der Woche gibt es noch am Bahnhof Gifhorn Stadt jeweils einmal morgens und nachmittags eine Begegnung von zwischen den Takt geschobenen Zusatzzügen. Für den Stunden-Takt sind auf der eingleisigen Strecke zwei weitere Begegnungsbahnhöfe nötig: Da Bad Bodenteich schon fertig ist, steht und fällt seine Einführung mit den Arbeiten in Rötgesbüttel, die für ihn pünktlich abgeschlossen sein müssen.

Für Stopfarbeiten am Gleis muss Strecke gesperrt werden

Am kommenden Samstag, 15. August, steht dann ein sogenannter Belastungsstopfgang auf der Tagesordnung. Zurzeit liegen die Schwellen des Gleises 2 auf der Schottertragschicht auf. Rund um sie herum ist Luft. Das wird sich an jenem Samstag ändern, dann kommen die Schwellen in ihr Bett. Dazu muss die Bahn die Strecke zwischen Gifhorn und Braunschweig komplett sperren. Betreiber Erixx hat dafür einen Schienenersatzverkehr eingeplant (www.erixx.de). Die Züge von Uelzen in Richtung Gifhorn verkehren bis 21 Uhr mit einer um 60 Minuten späteren Abfahrt, die Züge von Gifhorn in Richtung Uelzen fahren planmäßig.

Außerdem wird die Bahn an diesem Tag die Weichen zurück auf das Gleis 2 stellen, auf dem ab Sonntag die Züge dann wieder rollen werden.

Fahrplanwechsel im Dezember

Die Bahn bleibt dabei: Der neue Kreuzungsbahnhof soll im Dezember zum Wechsel des Winterfahrplans fertig sein – und damit der lang ersehnte Stundentakt auf der Erixx-Strecke zwischen Uelzen, Gifhorn und Braunschweig in Kraft treten.

Von Dirk Reitmeister