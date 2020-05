Bahnhof Rötgesbüttel: Darum wird die Erixx-Strecke schon wieder gesperrt

Rötgesbüttel

Die Deutsche Bahn kommt mit ihrem neuen Bahnhof in Rötgesbüttel voran. Am Wochenende nach Pfingsten steht eine besondere Aufgabe auf der Tagesordnung für die Bauarbeiter. Das bringt auch eine Vollsperrung der Strecke zwischen Gifhorn und Braunschweig und entsprechenden Schienenersatzverkehr per Bus für mehrere Tage mit sich.

Auf der parallel verlaufenen Kreisstraße zwischen Rötgesbüttel und Rolfsbüttel ist inzwischen ein rigides Tempolimit wegen der Bauarbeiten an der Eisenbahnstrecke angeordnet. Mit maximal erlaubten 30 Kilometern pro Stunde kann der Beifahrer dafür detaillierter beobachten, was sich auf der Baustelle in der jüngsten Zeit getan hat.

Es geht voran in Rötgesbüttel: Laut Bahn liegen die Arbeiten am neuen Bahnhof im Zeitplan. Anfang Juni werden die Weichen eingebaut. Dann wird die Strecke wieder einmal gesperrt, und es fahren Busse.

Während auf dem bestehenden Gleis frisches Frühlingsgrün zwischen den Schienen sprießt, liegt daneben schon das Schotterbett des neuen Begegnungsgleises, es wird das künftige Gleis 1 des neuen Bahnhofs sein. Die Schienen werden wohl bald liegen. Ein paar Meter liegen zwischen beiden, denn dort soll der Mittelbahnsteig entstehen. Nach Auskunft einer Bahnsprecherin stehen auch die Fundamente für die Signale gerade auf dem Programm.

Auf der Erixx-Strecke zwischen Uelzen, Gifhorn und Braunschweig sind die Bahnpendler in diesem Jahr das Busfahren gewohnt. So war die Strecke zwischen Wittingen und Gifhorn von Ende März bis Anfang Mai wegen der ebenfalls umfangreichen Bahnhofs-Erneuerung in Wahrenholz voll gesperrt. Anfang Juni nun stellt die Bahn die Signale für den Erixx bei Rötgesbüttel erstmal auf Rot. Denn sie wird die Weichen einbauen. Vom 5. Juni, 20.35 Uhr, bis 8. Juni, 5.10 Uhr, ist die Strecke dafür zwischen Gifhorn und Braunschweig gesperrt. Erixx wird dafür einen Schienenersatzverkehr mit Bussen einrichten. Erixx selber kündigt auch für die Zeit vom 1. bis 3. Juni Ausfälle bei den Abend-Fahrten – auch hier mit Schienenersatzverkehr – an.

So wichtig ist Rötgesbüttel für einen Erixx zu jeder Stunde Nie war in der 130-jährigen Geschichte des Personenzugverkehrs zwischen Braunschweig, Gifhorn und Uelzen Rötgesbüttel so wichtig: Ohne den neuen Bahnhof dort wird der lang ersehnte Stunden-Takt auf der eingleisigen Erixx-Strecke nicht möglich sein, denn genau dort werden sich ab Dezember die entgegen kommenden Züge begegnen. Beim bisher laufenden Zwei-Stunden-Takt ist vor allem Wahrenholz der Begegnungsbahnhof schlechthin, dort treffen sich die Nahverkehrszüge immer zur vollen geraden Stunde. Unter der Woche gibt es noch am Bahnhof Gifhorn Stadt jeweils einmal morgens und nachmittags eine Begegnung von zwischen den Takt geschobenen Zusatzzügen. Für den Stunden-Takt sind auf der eingleisigen Strecke zwei weitere Begegnungsbahnhöfe nötig: Da Bad Bodenteich schon fertig ist, steht und fällt seine Einführung mit den Arbeiten in Rötgesbüttel, die für ihn pünktlich abgeschlossen sein müssen.

Und es geht weiter mit dem Bus statt der Bahn: Die nächste Vollsperrung ist laut Deutscher Bahn im August vorgesehen. „Aufgrund von Stopfarbeiten am neuen Gleis 2“ – dem bestehenden Gleis, so die Bahnsprecherin weiter. Bei allen Sperrungsankündigungen hat sie aber auch eine beruhigende Nachricht für alle Bahnpendler: „Alle Arbeiten liegen im Zeitplan.“

Von Dirk Reitmeister