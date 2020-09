Rötgesbüttel

Einen weiteren wichtigen Baustein haben die Baufachleute am Dienstagmorgen am neuen Bahnhof in Rötgesbüttel gesetzt. Das neue elektronische Stellwerk ist da. Und noch mehr hat sich an der Baustelle getan. Der Regionalverband Braunschweig ist sicher, dass der lang ersehnte Stundentakt zum neuen Fahrplan ab Dezember endlich läuft. In den Büros und Besprechungsräumen geht er inzwischen sogar schon einen Halbstundentakt an.

Der weiße Würfel, der seit Dienstag neben dem Gleis einen Steinwurf südlich des alten Bahnhofs steht, sieht aus wie ein Trafohäuschen, ist aber das elektronische Stellwerk. Auf der Baustelle stehen noch zu installierende Schaltschränke. Noch etwas weiter südlich kreischt eine Flex und pocht ein Gummihammer. Dort rahmen die Bauarbeiter gerade die künftige Rampe zum Mittelbahnsteig mit Betonsteinen. Der Bahnsteig selber ist auch schon rings herum mit den Betonsteinkanten gesetzt. Acht Masten für die Bahnsteigbeleuchtung recken sich dem Himmel entgegen.

Anzeige

Zur Galerie Baufortschritt am neuen Bahnhof Rötgesbüttel: Am Dienstag haben Spezialisten das neue elektronische Stellwerk geliefert und installiert. Der Stundentakt soll in gut zweieinhalb Monaten laufen.

„Wir sind supergut im Zeitplan“, sagt Gisela Noske, Sprecherin des Regionalverbandes Braunschweig. Das elektronische Stellwerk selbst sei fertig verdrahtet angeliefert worden, nun müsse es mit den Signalen und Weichen verbunden werden. „Es wird jetzt alles verkabelt.“ Beeinträchtigungen im Zugverkehr und daraus folgende Schienenersatzbusse seien nicht mehr zu erwarten, sagt Noske. „Die Arbeiten laufen unter Zugbetrieb.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Laut Noske sind damit die Weichen dafür gestellt, dass die Erixx-Züge zwischen Uelzen beziehungsweise Wittingen, Gifhorn und Braunschweig ab Mitte Dezember jede Stunde fahren und nicht mehr alle zwei Stunden. Derweil hat der Verkehrsausschuss des Regionalverbandes jetzt schon Vorsignale gestellt für einen Halbstundentakt zwischen Gifhorn (Bahnhof Stadt) und Braunschweig.

Für Halbstundentakt weitere Baumaßnahmen nötig

Die Verwirklichung des Stundentaktes hat bereits viel Zeit und Geduld erfordert, und bis es zum Halbstundentakt kommt, wird es ebenso noch dauern. Noske verkneift sich, eine Jahreszahl zu nennen. Denn es gibt viel zu tun.

Stundentakt: So wichtig ist Rötgesbüttel Nie war in der 130-jährigen Geschichte des Personenzugverkehrs zwischen Braunschweig, Gifhorn und Uelzen Rötgesbüttel so wichtig: Ohne den neuen Bahnhof dort wird der lang ersehnte Stunden-Takt auf der eingleisigen Erixx-Strecke nicht möglich sein, denn genau dort werden sich ab Dezember die entgegen kommenden Züge begegnen. Beim bisher laufenden Zwei-Stunden-Takt ist vor allem Wahrenholz der Begegnungsbahnhof schlechthin, dort treffen sich die Nahverkehrszüge immer zur vollen geraden Stunde. Unter der Woche gibt es noch am Bahnhof Gifhorn Stadt jeweils einmal morgens und nachmittags eine Begegnung von zwischen den Takt geschobenen Zusatzzügen. Für den Stunden-Takt sind auf der eingleisigen Strecke zwei weitere Begegnungsbahnhöfe nötig: Da Bad Bodenteich schon fertig ist, steht und fällt seine Einführung mit den Arbeiten in Rötgesbüttel, die für ihn pünktlich abgeschlossen sein müssen.

Zwei zusätzliche Begegnungsbahnhöfe – neben Rötgesbüttel auch Bad Bodenteich – zusätzlich zu Wahrenholz hat der Stundentakt erfordert. Dieses Trio reicht laut Noske nicht, wenn zwischen Gifhorn Stadt und Braunschweig Hauptbahnhof der Erixx alle 30 Minuten abdampfen soll. Dafür muss das Trio zum Quartett werden, es wird also ein weiteres Begegnungsgleis gebraucht – voraussichtlich bei Braunschweig Kralenriede.

Werden Bahnübergänge gestrichen?

Doch der Halbstundentakt würde noch mehr erfordern, erläutert Noske. Die Züge müssen dafür zügig fahren können, flotter jedenfalls als die bislang 80 Kilometer pro Stunde auf den schnellsten Abschnitten. Ein Bummeln durchs Braunschweiger Stadtgebiet – Pendler haben das Gefühl, während der Fahrt Blumen pflücken zu können – kann sich der Zug dann nicht mehr leisten. Doch das Limit hat seinen Grund. Die Strecke gibt stellenweise ein höheres Tempo nicht her. Signaltechnik müsste erneuert werden, einige Bahnübergänge besser gesichert oder aufgegeben werden, sagt Noske.

Um diese Maßnahmen dreht sich der Vertrag, den der Regionalverband nun mit dem Netzbetreiber Deutsche Bahn angehen will. Den Segen des Verkehrsausschusses hat er seit voriger Woche – einstimmig.

Von Dirk Reitmeister