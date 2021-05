Erfolg bei Lkw-Kontrolle der Polizei in Meine

Meine

Beamte der Verfügungseinheit kontrollierten am Dienstag in Meine ein Lkw-Gespann. Dieses war anderen Verkehrsteilnehmern zuvor durch leichtes Schlangenlinienfahren aufgefallen.Der Fahrer, ein 45 Jahre alter Mann, händigte den Beamten unter anderem einen Führerschein und die Fahrerkarte aus. Bei der Kontrolle der Dokumente stellte sich heraus, dass die Fahrerkarte mehrere Jahre erloschen und der Führerschein gefälscht war. Die Fahrerlaubnis war dem Mann in der Vergangenheit schon entzogen worden.Gegen den Fahrer wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Aber auch gegen den Geschäftsinhaber, für den der Mann fuhr, wird wegen Ordnungswidrigkeiten ermittelt.

Von OTS