Meine

Alternative Energiegewinnung ist auf dem Vormarsch – auch in der Samtgemeinde Papenteich. Deren Bauausschuss befasste sich jetzt mit der Installation von Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden.

SPD, CDU und Grüne beantragten gemeinsam, dass künftig alle Neubauten im Eigentum der Samtgemeinde mit Photovoltaikanlagen auszustatten seien – unabhängig von der zu erwartenden Energieausbeute. Staat und Bürger wünschten sich die Energiewende, meinte Timm Brandes (CDU). Auch die Samtgemeinde Papenteich sollte ihren Beitrag dazu leisten. „Dabei können wir nicht stur darauf schauen, ob es wirtschaftlich ist“, fand er.

Ein Solar-Dach, zwei Nutzer: Würde die Vordorfer Grundschule Sonnenstrom von der Photovoltaik-Anlage einer neuen Sporthalle beziehen? Quelle: Lea Behrens Archiv

Eberhard Stolzenburg (WGP) hingegen sah viele offene Frage, obgleich er gewiss kein Gegner von Photovoltaikanlagen sei: „Wie groß soll der Speicher sein? Wie viel Platz braucht er? Produzieren wir für den Eigenbedarf oder zum Verkauf?“ Auch sollte man bedenken, dass die Stromausbeute im Lauf des Jahres sehr stark schwanke – bei seiner heimischen Anlage zwischen 100 und 4 000 Kilowattstunden. Frank Engeler (SPD), privat ebenfalls Betreiber einer solchen Anlage, erwiderte, dass sich Einspeisen nur für nicht selbst benötigten Strom lohnt. Er plädierte dafür, „das Maximum auf die Dächer zu bringen, um auch umliegende Gebäude mit Strom zu versorgen“. In Vordorf etwa beträfe das die Schule unweit des geplanten Neubaus der Sporthalle.

Telse Dirksmeyer-Vielhauer (CDU) sagte, dass man mit dem Beschluss vorausschauend handeln könnte, denn „ab 2026 wird der Bund es eh zur Verpflichtung machen, Neubauten mit Photovoltaikanlagen auszustatten“. Darüber hinaus beantragten SPD, CDU und Grüne bei sämtlichen Gebäuden im Eigentum der Samtgemeinde, deren Stromverbrauch über 20 000 Kilowattstunden im Jahr liegt, eine Impulsberatung für Photovoltaikanlagen in Anspruch zu nehmen. Konkret ging es zunächst um das Rathaus und die Grundschule in Meine sowie die Oberschule und die Grundschule nebst Außenstelle der Oberschule in Groß Schwülper.

Rötgesbüttels neues Feuerwehrhaus bekommt von vornherein Solardach

Der Ausschuss sprach sich einstimmig für beide Anträge aus. Mehrheitlich abgelehnt worden war zuvor, bei Neubauten darauf zu achten, dass die Installation einer Photovoltaikanlage auch wirtschaftlich ist. Ebenfalls sein Okay gab der Ausschuss zur Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des geplanten neuen Rötgesbütteler Feuerwehrhauses. Dort soll zudem ein Speichermedium installiert werden, das überschüssige Energie für einen 48-stündigen Betrieb von Beleuchtung und EDV aufnimmt. Alles, was darüber hinaus erzeugt wird, soll ins Netz eingespeist werden. Und Fördermittel seien für die Maßnahme zu beantragen.

Skepsis zu E-Ladesäule auf Parkplatz an der Feuerwehr in Meine

Den Bau einer Ladesäule auf dem Gelände der Feuerwehr sah Hermann Schölkmann (WGP) sehr kritisch: „Es ist unbedingt für Einsatzzwecke freizuhalten. Da können keine E-Autos zum Aufladen herumstehen.“ Vorstellbar sei höchstens, die Ladesäule so aufzustellen, dass sie vom Wendehammer aus genutzt werden kann. Bürgervertreter Tim Stein zweifelte derweil generell am Sinn, dort eine Ladesäule vorzuhalten. „Die wird kaum wirtschaftlich sein. Auf dem Dorf laden doch alle ihr E-Auto zuhause auf oder beim Einkaufen.“ Der Ausschuss sprach sich geschlossen dafür aus, den Bau einer Ladesäule auf Wirtschaftlichkeit prüfen zu lassen – allerdings nicht auf dem Gelände der Feuerwehr.

Von Ron Niebuhr