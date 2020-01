Eine Väter-Kinder-Paddeltour gehört auch dazu

Papenteich

Von März bis November bieten insgesamt fünf Veranstaltungen im Papenteich rund um das Thema „Erziehung“ wieder Informationen und Tipps für Eltern und Interessierte. Die Angebotspalette umfasst Themen wie „ Pubertät“, „ Rechenschwäche – Dyskalkulie“ oder „Kindliche Aggressionen“. Einen weiteren Schwerpunkt setzt das Papenteicher Elternprogramm (PEP) auf Gemeinschaftserlebnisse für Familien – dieses Jahr eine Filzwerkstatt für Eltern und Kinder und einen Paddeltag für Väter und ihre Kinder auf der Oker.

Auftakt mit Filz

Und mit dem Filzen geht’s auch gleich los: Am Samstag, 14. März, lädt Kunsthandwerkerin Annette Riechelmann Kinder ab acht Jahre und ihre Eltern von 14 bis 16.30 Uhr in die Werkstatt ins Rathaus nach Meine ein. Dann werden aus flauschiger Märchenwolle bunte Ostereier in frühlingsfrischen Farben gefilzt. Die Teilnahme kostet 5 Euro pro Person.

Um sexuelle Entwicklung und die Pubertät geht es bei „Wer bin ich und wer will ich sein?“ am Dienstag, 28. April, von 19 bis 21 Uhr im Rathaus. Dort erfahren Eltern, wie sie diese Phase verstehen und begleiten können. Tanja Opitz von der Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen ist an diesem Abend die Referentin, die Teilnahme kostet 5 Euro pro Person.

Ausflug auf der Oker

„Wenn der Vater mit dem Kinde…“ heißt es beim Paddeltag für Kinder ab elf Jahren (mit Freischwimmerzeugnis) und ihre Väter am Sonntag, 14. Juni. Um 10.30 Uhr ist Treffen in Walle gegenüber vom Sportplatz, und dann geht Thomas Freyer von der Jugendförderung mit der Truppe aufs Wasser. Hillerse ist das Ziel, wo die Wassersportler ein leckeres Picknick am Okerstrand erwartet. Die Teilnahme kostet 8 Euro pro Person inklusive Picknick.

Mit Rechenschwäche befasst sich Dr. Michael Wehrmann vom Institut für Mathematisches Lernen Gifhorn-Braunschweig. Anhand von Beispielen aus der praktischen Arbeit mit rechenschwachen Kindern und Jugendlichen erklärt er Dyskalkulie und zeigt Wege zur Überwindung auf. Der Abend am Mittwoch, 7. Oktober, von 19.30 bis 21.30 Uhr im Meiner Rathaus kostet 5 Euro pro Person.

Aggressionen beim Nachwuchs

Wenn der Wut-Zwerg wieder aktiv wird, sind Eltern manchmal hilflos. Um den Umgang mit kindlichen Aggressionen geht es am Mittwoch, 11. November, von 19 bis 20.30 Uhr im Rathaus Meine, Diplom-Pädagoge Thomas Rupf wird informieren und persönliche Fragen beantworten. Die Teilnahme kostet 5 Euro pro Person.

Bei den Informationsabenden geht es nicht um den erhobenen Zeigefinger. Ziel des Elternprogrammes ist es hingegen, Eltern miteinander ins Gespräch zu bringen, sie in ihren Kompetenzen zu stärken und die eine oder andere neue Perspektive zu ermöglichen. Das Papenteicher Elternprogramm PEP orientiert sich an den Bedürfnissen von Familien und will dazu beitragen, gute Handlungsansätze zu erhalten und auszubauen.

Anmeldungen erwünscht

Die Informationsabende sind grundsätzlich für spontane Besucher offen. Doch wird um Anmeldung gebeten, damit die Veranstaltungen besser geplant werden können. Die Eltern-Kind-Angebote haben eine Teilnehmerbegrenzung und erfordern deshalb eine Anmeldung unter Tel. (0 53 04) 50 234 oder 50 235 oder per Mail an jugendfoerderung@papenteich.de.

Von der Redaktion