Eine Ruhebank für die Meiner Bürger

Meine

Der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuz in Meine und die Alte Apotheke stiften für Meiner Bürger eine neue Ruhebank. „Von der Hauptstraße bis zum Sportplatz zieht sich die längste Ortsstraße und es gibt keine Bank für eine Ruhepause, könnt ihr da nicht einmal eine Bank spendieren?“ So sprachen mehrere Bürger den Vorsitzenden des DRK Meine, Manfred Lasetzki, an. Die Bitte blieb nicht ungehört, zusammen mit der Alten Apotheke in Meine kaufte der Ortsverein eine Bank und stiftet sie den Bürgern. „Es war uns wichtig, den Bürgerinnen und Bürger einen Ort der Entspannung anbieten zu können und wir hoffen sehr, dass sie damit viel Freude haben, so Andrea Heinrich von der Alten Apotheke. Lasetzki bedankt sich bei der Verwaltung der Gemeinde Meine, die den Platz zur Verfügung gestellt hat, was nicht selbstverständlich ist. „Auch den Mitarbeitern des Bauhofes sind wir für die Hilfe bei der Aufstellung dankbar“, so Lasetzki. Der Zaun am Festplatz Zellbergstraße wurde unterbrochen und um die Bank herum neu aufgestellt. Es gibt genügend Platz auch um einen Rollator zu parken, ohne die Leute auf dem angrenzenden Fußweg zu behindern. Dieser Standort wurde auch gewählt, um den Bewohnern des Seniorenheims am Mittelweg eine Pausenmöglichkeit zu bieten, denn er liegt auf dem meistgenutzten Spazierweg der Seniorinnen und Senioren.

Von unserer Redaktion