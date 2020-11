Ein neuer Bauwagen für Schwülpers Waldkindergarten

Groß Schwülper

Neues Domizil für die Okerfüchse: Der Waldkindergarten aus dem Schwülperaner Wald Barons Busch freut sich über einen neuen Bauwagen. Geliefert schon im Sommer, fand nun die offizielle Einweihung auf dem Kindergartengelände statt. Die Gemeinde Schwülper hat insgesamt 30 000 Euro investiert für den neuen Wagen, auch viel Hilfe von Eltern und Waldkindergartenleiter Pascale Schmidt stecken in dem Projekt.

Träger des Waldkindergartens ist das Kinderzentrum Pusteblume. Es betreibt die Einrichtung für 15 Kinder seit dem Jahr 2012. Geschäftsführerin Dorette Ames sagte: „Der alte Bauwagen war einfach nicht mehr einsetzbar und nutzbar. Es ist für uns ein großes Glück, jetzt die Übergabe eines neuen Bauwagens zu feiern.“

Sitzbänke und ein paar Regale sind aus dem alten Wagen mit umgezogen

Der neue Bauwagen ist acht Meter lang, bietet eine Innenraumlänge von sieben Metern sowie eine ein Meter lange Veranda. Nur Sitzbänke und ein paar Regale sind aus dem alten Wagen in den neuen Bauwagen mit umgezogen. Pascale Schmidt erläuterte, man habe den Wagen innen noch verschönert. Er habe ausreichend viele Fenster, so dass es hell genug darin sei und man auch zusätzliche Notausstiege habe. Die Regale nutze man unter anderem für die Musikinstrumente, die Malsachen und die Forscherkisten der Kinder. Werkzeuge aus dem Handwerksbereich seien ebenfalls im Wagen untergebracht. Die neue Terrasse sei sehr hilfreich, denn so könnten die Kinder bei nassem Wetter bereits dort die Jacken ausziehen. „Es wird weniger Feuchtigkeit in den Wagen hereingetragen“, sagte Schmidt. Vorhanden sei zudem auch eine Gasheizung, neu hinzugekommen ein Waschbecken. „Gerade in Corononazeiten ist das wichtig“, meinte Schmidt.

Der Ausbau der Kinderbetreuung bildet seit Jahren einen Arbeitsschwerpunkt in Politik und Verwaltung

Uwe-Peter Lestin, Bürgermeister der Gemeinde Schwülper, betonte: „Es ist toll, was auf dem Gelände des Waldkindergartens entstanden ist. Mit dem neuen Bauwagen sind wir wieder ein Stück weiter.“ Man habe sich in der Planungsphase mit einigen Varianten beschäftigt, doch am Ende habe es dann wieder ein Wagen sein sollen statt einer Hütte. Die Waldkindergartengruppe sei die 14. Kindergartengruppe in der Gemeinde Schwülper – der Ausbau der Kinderbetreuung bildet seit Jahren einen Schwerpunkt in der Arbeit von Politik und Verwaltung in der Kommune.

Talene Wiards-Reißmann, Ratsfrau und Mitglied des Vereins Dorf und Leben, kündigte an: „Der Verein Dorf und Leben wird dem Waldkindergarten noch ein Solarmodul sponsern.“ Kindergartenleiter Schmidt freute sich sehr darüber. So könne man LED-Lampen als Beleuchtung betreiben im Winter, zudem auch das Waldhandy aufladen.

