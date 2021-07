Ein besonderes Sportfest für Schwülpers Grundschüler

Groß Schwülper

Nachdem die jährlichen Bundesjugendspiele aufgrund der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr nicht stattfinden konnten, war es in diesem Jahr wieder so weit. Zur Freude aller Schülerinnen und Schüler der Grundschule Schwülper wurde ein alternatives Sportfest veranstaltet.

Damit das fröhliche Sporttreiben überhaupt stattfinden konnte, wurde das Fest in den Kohorten durchgeführt, in denen die Kinder auch ihren Schulalltag verbringen. Den Anfang machten in den ersten beiden Stunden die Klassen des dritten Jahrgangs, gefolgt von den vierten Klassen. Und am nächsten Morgen begannen zunächst die Erstklässlerinnen und Erstklässler, die nach zwei Stunden von den zweiten Klassen abgelöst wurden.

Eine zweitägige Regenpause speziell für das Sportfest

Das Wetter legte an beiden Tagen passend für die Schwülperaner eine Regenpause ein, und so konnten die Kinder bei Sonnenschein starten. Ein gemeinsamer Beginn sollte auch das letzte Kind vollends motivieren, was mit einem Staffellauf, Klasse gegen Klasse, hervorragend funktionierte. Kurze Erklärung, Startsignal, und der ganze Sportplatz lebte. Es wurde gerannt, angefeuert und motiviert.

Back to the roots: Auch Sackhüpfen war im Angebot. Quelle: Grundschule Schwülper

Anschließend ging es nun endlich an die einzelnen Stationen, die die verschiedenen Bereiche Laufen, Springen, Werfen und weitere spaßige Aktivitäten beinhalteten. Zum Werfen fand ein klassisches Dosenwerfen sowie Würfe mit verschiedensten Gegenständen in die fit-4-future-Spieltonne statt, wofür Geschicklichkeit, gepaart mit dem richtigen Krafteinsatz, benötigt wurde. Auch mit dem Fuß sollte das Geschick auf die Probe gestellt werden, wofür Tore mit Luftballons aufgestellt wurden, die von den Kindern getroffen werden sollten.

Sackhüpfen und Eierlauf waren auch mit dabei

Ganz nach dem Motto „back to the roots“ hatten die Organisatorinnen ebenfalls das Sackhüpfen und einen Eierlauf vorbereitet. Beides fand mit vollem Einsatz und grenzenloser Motivation statt und verzückte nicht nur die Lehrkräfte.

Für freie Spielphasen lagen alle möglichen Spielgeräte sowie ein Balancierparcour bereit, damit jedes Kind immer in Bewegung bleiben konnte.

Der Zusammenhalt der Klassen ist deutlich spürbar

Die letzte Station war ein Bewegungsmemory, wofür die Wortkarte mit dem richtigen Bild der Bewegung gefunden werden musste. Jede Wortkarte, die aufgedeckt wurde, musste in einem großen Kreis in die Tat umgesetzt werden. Nicht nur an dieser Station bewiesen die Klassen ihren großen Zusammenhalt, der das Sportfest mit viel Spaß zu einem tollen sportlichen Abschluss des Schuljahres werden ließ.

Die Organisation, so kurz vor den Ferien, war eine kleine Herausforderung, die die Lehrkräfte Inga Horak und Julia Wollny mit der tatkräftigen Unterstützung der Studenten Christine Ebel und Matti Riedel mit viel Freude umgesetzt haben.

Von der AZ-Redaktion