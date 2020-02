E-Rikscha für Senioren-WG: Wer hilft mit?

Didderse

Eine E-Rikscha für die Senioren-Wohngemeinschaft in Didderse – dieses Projekt haben sich die Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde Papenteich Brinja Hoffmann und die Leitung der Wohngemeinschaft in Didderse Jolanta Lakota auf die Fahne geschrieben.

Rikscha soll Miteinander fördern

Ziel des Projekts ist es, die Begegnung zwischen Menschen zu initiieren – junge und alte, fitte und solche mit eingeschränkter Mobilität. Mit der Rikscha soll den Bewohnerinnen und Bewohnern der Wohngemeinschaft etwa der Besuch des Wochenmarktes in der Nachbargemeinde ermöglicht werden.

Aber auch der Ausflug in die Eisdiele und ins Café sollen Ziele der Fahrradtour sein. Auch Sehenswürdigkeiten in der näheren Umgebung sollen erkundet werden. Die Nutzung der Rikscha soll zudem einen Beitrag zu einer nachhaltigen Mobilität leisten. Denn die Wohngemeinschaft verfügt bereits über eine eigene E-Ladestation. Aber auch junge Menschen sollen durch das Projekt ermutigt werden, sich sozial einzubringen und damit ein Zeichen gelebter Mitmenschlichkeit zu setzen.

Wer will die Rikscha fahren?

Um das Projekt umsetzen zu können, sind Hoffmann und Lakota nun auf der Suche nach Spenden für die Anschaffung einer solchen Rikscha, aber auch nach Ehrenamtlichen, welche Spaß haben, die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohngemeinschaft „auszufahren“ und sich dabei noch sportlich zu betätigen.

Mit der Umsetzung beziehungsweise dem Start des Projekts im Sommer können noch einige weitere Projekte entstehen wie beispielsweise die Zusammenarbeit mit Schulen, welche ihre Schülerinnen und Schüler im Rahmen einer AG am Nachmittag in dieses Projekt integrieren könnten. Aber auch die Teilnahme an Fahrradtouren ist nicht ausgeschlossen.

Hier melden sich Unterstützer

Wer das Projekt unterstützen möchte, ist eingeladen sich an Brinja Hoffmann zu wenden unter Tel. (0 53 04) 502 64 oder per Email an brinja.hoffmann@papenteich.de

