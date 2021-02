Papenteich

Wie steht es um die Elektromobilität – oder besser gesagt um die entsprechende Ladeinfrastruktur – in der Samtgemeinde Papenteich? Diese Frage stellt der FDP-Ortsverband Gifhorn-Süd in einem offenen Brief an Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn. Auch die Bürgermeister der Samtgemeinden Isenbüttel und Meinersen haben das Schreiben erhalten.

Für den nachhaltigen Erfolg der Umstellung auf elektrische Mobilität sei eine flächendeckende Ladeinfrastruktur unbedingte Voraussetzung. Doch es sei feststellbar, dass die öffentliche Förderung in den Samtgemeinden Papenteich, Isenbüttel und Meinersen sowie deren Mitgliedsgemeinden nicht durch einen zügigen Aufbau einer öffentlichen Lade-Infrastruktur unterstützt werde.

Laut FDP gibt es in den drei Samtgemeinden keine Ladesäulen vor öffentlichen Gebäuden

Auf Parkplätzen vor öffentlichen Gebäuden in den drei Gebietseinheiten finde die neue Zeit nicht statt. „Es gibt keine Ladesäulen und keine Anzeichen von baulichen Aktivitäten, um eine ausreichende Infrastruktur für Besucher und Mitbürger ohne Ladeeinrichtung in der Wohnung oder im Haus zugänglich zu machen“, kritisiert die FDP.

Für den FDP-Ortsverein Gifhorn-Süd deutet sich damit die gleiche „traurige Entwicklung“ wie bei der flächendeckenden Versorgung mit dem Mobilfunk und den schnellen Internet-Verbindungen an. „Wir sind Jahre hinter den städtischen Zentren hinterher, wollen aber gleichzeitig für junge Familien und Unternehmen attraktiv sein“, heißt es.

Die FDP stellt vier Fragen an die Samtgemeinden

Die Ladeinfrastruktur in den Samtgemeinden müsse mit der zunehmenden Elektrifizierung des Autoverkehrs mithalten. Der FDP-Ortsverband Gifhorn-Süd fragt deshalb: An welchen öffentlichen Einrichtungen der Gemeinden und der Samtgemeinde sind Ladesäulen geplant? Wie viele Ladesäulen sind dort geplant? Für welche Ladearten sind sie ausgelegt? Für wann ist die Inbetriebnahme geplant?

Laut der Internetplattform www.goingelectric.de gibt es in den drei genannten Samtgemeinden an folgenden Stellen E-Ladesäulen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Samtgemeinde Isenbüttel: Rewe-Markt in Calberlah (Betreiber LSW), DRS-Kfz-Technik in Isenbüttel (Betreiber LSW), Isenbütteler Hof in Isenbüttel (Eigenbetrieb), Ringstraße in Isenbüttel (Betreiber Gemeinde Isenbüttel).

Samtgemeinde Meinersen: Rathaus Meinersen (geplant sind zwei öffentliche Einrichtungen hinter dem Rathaus, weil die LSW-Säule für den Eigenbedarf der Verwaltung benötigt wird).

Samtgemeinde Papenteich: Lagesbüttel (privater Ladepunkt), Rossmann Groß Schwülper (Betreiber EnBW).

