Drei Parteien, ein Kandidat: Randolf Moos soll Samtgemeindebürgermeister werden

Vor einem Jahr schon ist Didderses Bürgermeister Randolf Moos als Samtgemeindebürgermeisterkandidat der SPD für den Papenteich nominiert worden – nun bekommt er die Unterstützung von CDU und Grünen. Moos wird damit als gemeinsamer Kandidat der Ratsmehrheit gegen Amtsinhaberin Ines Kielhorn antreten, weder CDU noch Grüne schicken einen eigenen Kandidaten ins Rennen.

SPD, CDU und Grüne arbeiten seit fünf Jahren als Gestaltungsgemeinschaft im Samtgemeinderat zusammen. Die Fraktionsvorsitzenden Randolf Moos (SPD), Telse Dirksmeyer-Vielhauer (CDU) und Wolfgang Stindl (Grüne) haben sich jetzt zusammengesetzt und auf ihre fünfjährige Zusammenarbeit zurückgeblickt – als politische Mehrheit im Samtgemeinderat habe diese Gestaltungsgemeinschaft die politischen Entscheidungen geplant und herbeigeführt, betonen die Drei. Aus den Erfahrungen, dass diese Zusammenarbeit funktioniere und für die Samtgemeinde gute Ergebnisse bringe, kam in der Gestaltungsgemeinschaft die Idee auf, mit einem gemeinsamen Kandidaten zur Samtgemeindebürgermeisterwahl anzutreten.

Ohne lange Diskussion einigt sich das Team auf Randolf Moos

Eine gemeinsame Findungskommission wurde geplant, die sich aus Randolf Moos und Stefan Konrad für die SPD, Telse Dirksmeyer-Vielhauer und Ingrid Richter für die CDU sowie Wolfgang Stindl und Heike Schaper für die Grünen zusammen setzt. Ohne lange Diskussion einigte sich das Team darauf, Randolf Moos als gemeinsamen Kandidaten zu nominieren. Die Kommission ist überzeugt: Moos ist aus Erfahrung kooperativ eingestellt, eigenständig, kein Parteisoldat. Deshalb geht die Findungskommission von der Erwartung aus, dass er das Amt überparteilich ausüben würde.

Dass er Initiative ergreife, habe er bewiesen, als er die Deutsche Glasfaser für den Breitbandausbau nach Didderse geholt habe und dann in Zusammenarbeit der Fraktionen im Samtgemeinderat die Tür zur Ausweitung deren Tätigkeit über den gesamten Papenteich geöffnet habe.

Die drei Parteien stellen alle eine eigene Kandidatenliste für den Samtgemeinderat auf

Diese Entscheidung der Findungskommission bedeutet nicht, dass die drei Parteien auch mit einer gemeinsamen Kandidatenliste in den Kommunalwahlkampf eintreten. Sie gehen selbständig und unabhängig voneinander in den Wahlkampf. Jede Partei hat ihre eigene Kandidatenliste aufgestellt, will die eigenen Schwerpunkte in die Politik der kommenden Wahlperiode einbringen. Unterschiede wollen CDU, SPD und Grüne für die Wählerschaft erkennbar machen, auch ein Gegeneinander von Positionen sei denkbar.

