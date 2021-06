Doris Pölig gründet die Partei "Mehr Generationen für Adenbüttel"

Adenbüttel

Mit einer neu gegründeten Partei startet Adenbüttels Bürgermeisterin Doris Pölig in die heiße Phase des Kommunalwahlkampfs: der MGA – Mehr Generationen für Adenbüttel. Ein Team von 42 Mitgliedern hat sie bereits um sich geschart, alle Altersgruppen zwischen 17 und 85 Jahren sind vertreten, passend zum Parteinamen. „Ich will Bürgermeisterin bleiben“, betont Pölig, „weil der alte Rat ein paar Projekte angeschoben hat, die ich fortsetzen möchte.“

Die politische Vergangenheit der parteilosen 59-Jährigen ist wechselhaft. 2001 hatte sie die Unabhängige Liste (ULA) mitgegründet mit dem Ziel, die Mehrheit der CDU im Rat zu brechen. Trotzdem war CDU-Mann Henning Steg Bürgermeister geblieben – dank der Stimmenthaltung der zwei ULA-Ratsmitglieder bei der Bürgermeisterwahl. Fünf Jahre später wählte Adenbüttels Rat den SPD-Mann Michael Heinrichs zum Bürgermeister, Doris Pölig wurde seine Stellvertreterin, SPD und ULA besiegelten eine Zusammenarbeit als Gruppe.

Seit September 2017 ist Doris Pölig Bürgermeisterin

Im Herbst 2016 legte Heinrichs sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder, auch sein Nachfolger Stephan Skupin nannte im Juni 2017 die Gesundheit als Begründung für seine Amtsniederlegung. Seit September 2017 ist Doris Pölig Bürgermeisterin der Gemeinde, seit September 2020 nach der Spaltung der ULA ohne eigene Mehrheit: Sechs Ratsmitglieder gehören der SPD an, zwei der GfG (Gemeinsam für unsere Gemeinde Adenbüttel-Rolfsbüttel), außerdem gibt es einen CDU-Ratsherren und einen ULA-Ratsherren.

Mit einer Liste von „Herzenswünschen“, wie sie selbst sie nennt, zieht Doris Pölig mit der MGA in Richtung Wahl: „Barrierefreies Wohnen für Senioren, damit sie möglichst lange im Dorf bleiben können, einen Generationentreff als neues Herz der Gemeinde und Begegnungsstelle in der umgebauten alten Fachwerkscheune im Dorfkern, einen Dorfplatz mit Wochenmarkt, ein Servicecenter, in dem es vielleicht sogar eine kleine Post und einen Laden geben könnte“, zählt sie wie aus der Pistole geschossen auf. Dass manches eine Frage des Geldes ist, ist ihr bewusst, doch „lassen sich für einige Projekte Fördermittel beantragen“, wie es auf dem Flyer heißt, der in der Gemeinde verteilt wurde.

Weitere Mitstreiter mit Ideen für Projekte sind willkommen

Nun sucht die MGA weitere Mitstreiter – die Ansprechpartner sind ebenfalls auf dem Flyer genannt, sie sind sowohl in Adenbüttel als auch in Rolfsbüttel zu finden. Es geht der jungen Partei um bürgerschaftliches Engagement, Ideen für Projekte sind willkommen.

Von Christina Rudert