Ein Schwalbenhaus, in das niemand einzieht, ist nicht gut. Deshalb hat sich der Bauausschuss der Gemeinde Schwülper überlegt, wie er die Unterkunft attraktiver gestalten kann. Unter anderem mit einer Beschallungsanlage, so der Plan. Und auch für den Festplatz in Walle gibt es schon konkrete Pläne für mehr Attraktivität.