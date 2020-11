Die Finanzen im Papenteich: „Die Ungewissheit ist vielfach größer als sonst“

Papenteich

Die Samtgemeinde Papenteich plant für das kommende Jahr mit einem Haushaltsvolumen von 14,35 Millionen Euro. Die Samtgemeindeumlage soll stabil bleiben in Zeiten der Corona-Pandemie, eine Kreditaufnahme ist bisher noch nicht vorgesehen. Das ist die Kernaussage der Etat-Präsentation im Finanzausschuss. Allerdings werden Teil der nun folgenden Beratungen in den Fachausschüssen auch noch nicht eingeplante Maßnahmen in Höhe von insgesamt 1,7 Millionen Euro sein.

Kämmerin Petra Wieloch führte die Politiker durch das Zahlenwerk. Sie betonte: „Das Virus greift das öffentliche und private Leben an, ebenso die wirtschaftliche Entwicklung und auch die Finanzen.“ Für die Samtgemeinde bedeutet das für das Jahr 2021 Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Jahr 2020 in Höhe von rund 315 000 Euro oder anders ausgedrückt, das Ergebnis fällt um 5,8 Prozent niedriger aus als in diesem Jahr. Hart gebeutelt werden die Mitgliedsgemeinden: Sie sehen sich insgesamt Einbußen in Höhe von 1,9 Millionen Euro gegenüber. Etwas verbessern könnte sich das noch durch Kompensationszahlungen bei der Gewerbesteuer, deren Höhe noch nicht bekannt ist. Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn sagte: „Die Samtgemeindeumlage bleibt unverändert. Wir möchten in dieser Zeit die Gemeinden möglichst nicht noch zusätzlich belasten.“ Einbußen ergäben sich für die Gemeinden vor allem durch wegbrechende Anteile an der Einkommensteuer.

Derzeit fehlen der Samtgemeinde Papenteich im kommenden Jahr rund 100 000 Euro

Im Haushalt für 2021 der Samtgemeinde steht derzeit ein kleiner Fehlbetrag von rund 100 000 Euro. Die Kommune kommt aber nach jetzigem Planungsstand noch ohne Kreditaufnahme aus. „Ob das so bleiben wird, ergibt sich durch die Beratungen der Liste mit noch nicht im Etat enthaltenen Maßnahmen“, erläuterte Petra Wieloch. Für das Jahr 2021 geht es dabei um ein Gesamtvolumen von 1,7 Millionen Euro. Unter anderem finden sich Posten wie Grunderwerb für den Ganztagsbetrieb an der Grundschule Meine (500 000 Euro), Beschaffung von Kleidung für die Feuerwehr (267 000 Euro) und Wärmebildkameras (112 000 Euro). Hinzu kommen viele kleinere Posten. Für die Folgejahre 2022 bis 2024 umfasst die Liste noch einmal Maßnahmen für knapp 1,5 Millionen Euro – dafür musste schon eine Kreditaufnahme von gut einer Million Euro vorgesehen werden.

Kämmerin Petra Wieloch wies darauf hin, dass man sich in einer besonderen Situation befinde. Die Ungewissheit sei vielfach größer als sonst. Allerdings habe die Samtgemeinde in den Vorjahren eine durchaus gesunde Finanzkraft gehabt, Schuldenabbau betrieben und zuletzt auch durch den besseren Jahresabschluss 2019 mit 563 000 Euro in der Kasse profitiert. Für Investitionen für das kommende Jahr plane die Kommune ein Volumen von 1,67 Millionen Euro ein, unter anderem rund 700 000 Euro für die Restarbeiten am Feuerwehrhaus Grassel sowie für die Planung des Feuerwehrhausneubaus in Rötgesbüttel. Zudem fallen 440 000 Euro an für Maßnahmen aus dem Digitalpakt in den Schulen. Diese sind jedoch fast komplett gegenfinanziert aus Fördermitteln.

Von Chris Niebuhr