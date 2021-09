Didderse

Seit Dezember gibt es in Didderse keine Arztpraxis mehr, die Schließung der damaligen Gemeinschaftspraxis an der Hauptstraße hatte die Gemeinde kalt erwischt. Zum 1. Juni des kommenden Jahres könnte in die Räume aber wieder eine ihren Betrieb aufnehmen. Ein interessierter Allgemeinmediziner hat sich gefunden. Er ist allerdings noch an seinem alten Standort in Berlin gebunden.

Die Schließung einer Arztpraxis ist für eine Landgemeinde ein harter Schlag, da sich der Ärztemangel gerade dort niederschlägt, weil es schwierig ist, Nachfolger zu finden. So traf es auch Didderse und seine 1 335 Einwohnerinnen und Einwohner zum Ende des vorigen Jahres. „Hals über Kopf“, so Bürgermeister Randolf Moos. Gerade für ältere Didderser, die nicht mehr so mobil sind, sei es schwierig, auf Praxen in Schwülper, Hillerse, Wipshausen oder gar Meine ausweichen zu müssen.

Leer stehende Praxis in Didderse: Hier zieht bald ein neuer Arzt ein. Quelle: Dirk Reitmeister

„Ich bin auf die Suche gegangen“, sagt Moos. Es sollte eine Odyssee werden. „Ich habe mit allen möglichen geredet.“ Moos spricht von hunderten Telefonaten. Zunächst stieß er auf einen Arzt in Ausbildung, der aber frühestens in drei Jahren die Praxis übernehmen könnte. Gleichzeitig machte der Eigentümer des Hauses, in dem die Gemeinschaftspraxis war, klar, dass er die Räume langsam mal wieder vermieten wolle. Guter Rat war teuer.

Der gebürtige Gifhorner will in die alte Heimat zurück

Dann kam laut Moos über die Kassenärztliche Vereinigung der Kontakt zu Christopher Theißen zustande. Der gebürtige Gifhorner praktiziert in Berlin, will aber in die alte Heimat zurück. Allerdings ist er noch bis Ende März in der Hauptstadt gebunden. Unter anderem wegen weiterer Ausbildungen in Richtung Palliativmedizin, Flugmedizin und Notfallmedizin. Das erforderte von der Gemeinde und ihrem Bürgermeister mehr als nur Telefonate und Gespräche.

Der Gemeinderat habe beschlossen, bis 1. April für 10 000 Euro die Räume anzumieten und damit zu reservieren, sagt Moos. Theißen will seinen Praxisbetrieb zwei Monate später aufnehmen. Bis dahin habe er noch einiges zu erledigen. „Ich will die Praxis nicht halbfertig eröffnen.“

Von der pulsierenden Großstadt ins beschauliche Didderse? Für Theißen kein Problem, allein weil ihn familiäre Bindungen nach Gifhorn zurück locken. Doch der ländliche Raum bietet auch ansonsten durchaus Vorteile, sagt der Mediziner. „In Berlin sind Zugewinnchancen nicht so groß.“ Und: „Die Lebensqualität auf dem Land ist auch nicht zu verachten.“ Der Landkreis Gifhorn sei da durchaus attraktiv.

„Digitale Infrastruktur ist essenziell“

Was allerdings wichtig ist für den Standortfaktor: „Digitale Infrastruktur ist essenziell“, sagt Theißen. Elektronische Rezepte, elektronische Krankschreibungen, Telemedizin: Da muss Breitband her. Wichtig sei auch Netzwerkarbeit etwa mit Kliniken und Hospizen. Auch das sieht er hier gegeben. Konkret gefällt ihm Didderse als ein Standort, der seinen Vorstellungen entspricht.

Eine „Baustelle“ sieht Theißen noch: Der 50-Jährige wünscht sich eine Verkehrsberuhigung vor der Praxis, am besten mit Tempo 30. Das wäre gerade für ältere Patienten wichtig.

Auch Neubrück würde von der Praxisnachfolge profitieren

Moos hofft nun, dass Theißen den Mietvertrag für die Räume unterzeichnet. „Für uns wäre das ein Sechser im Lotto, wenn man weiß, wie schwierig es ist, einen Arzt für das platte Land zu interessieren.“ Mit uns meint er auch das benachbarte Neubrück mit 1 285 Einwohnern im Kreis Peine, in das Didderse an der Hauptstraße praktisch nahtlos übergeht.

Von Dirk Reitmeister