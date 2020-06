Zurückhaltung bei Investitionen – aber die Bürgerbegegnungsstätte kommt

Didderse

Gute Nachrichten in Sachen Breitband-Internet für die Gemeinde Didderse: Bürgermeister Randolf Moos teilte dem Rat jetzt mit, dass in zwei Monaten der Startschuss fallen kann für einen kompletten Glasfaser-Ausbau bis ins Haus. „Das ist sehr erfreulich und für uns als Gemeinde kostenneutral“, sagte er.

Die Deutsche Glasfaser habe das Projekt angeboten mit entsprechendem Kooperationsvertrag. Bis Januar/Februar 2021 solle es abgeschlossen sein. Der Rat begrüßte das Vorhaben. Moos informierte zudem darüber, dass das Unternehmen auch angeboten habe, den ganzen Papenteich entsprechend aufzurüsten, die übrigen Kommunen seien nun gefragt, mit entsprechenden Kooperationsverträgen mit der Generierung von mindestens 40 Prozent Anschlussnutzung nachzuziehen. Die komplette Samtgemeinde könnte umgerüstet werden – abgesehen von den derzeitigen weißen Flecken, um die sich ein anderer Anbieter kümmere.

Dafür gibt’s Fördermittel

Was sonstige Projekte angeht, wird die Gemeinde Didderse sich etwas zurückhalten in der Planung für das kommende Jahr. Mit zwei Großprojekten und den noch unbekannten Auswirkungen der Corona-Krise sei es besser, sich bedeckt zu halten, so der Bürgermeister. Durchgezogen wird der Bau der Bürgerbegegnungsstätte – Kosten: 1,4 Millionen Euro bei 500 000 Euro Förderung aus der Dorfentwicklung. Der Rat heilte dafür noch einen Formfehler bei der Ausschreibung der Dachdeckerarbeiten. Sie wird erneut durchgeführt. „Es wird dadurch aber zu keiner Verzögerung im Zeitplan kommen, wir sind noch am Anfang des Bauprojektes“, sagte Moos. Nächste Woche begännen die Rohbauarbeiten. Weiteres größeres Vorhaben in der näheren Zukunft sei dann noch das Thema Brandschutz im Gemeindezentrum.

Verzicht auf Kita-Beiträge

Der Rat beschloss zudem einen Verzicht auf die Kindergartenbeiträge der Eltern im Krippenbereich ab 1. Mai. Hintergrund ist die Corona-Pandemie, verbunden mit der vorübergehenden Schließung der Kindergärten. Der Verwaltungsausschuss hatte zuvor schon eine Stundung der Beiträge angeordnet. Weiterhin sprachen sich die Politiker dafür aus, die Wiedereröffnung der Mehrzweckhalle auf nach der Sommerpause zu verschieben. Dann soll sie den Vereinen wieder zur Verfügung stehen.

Letztlich gab es noch eine Anfrage eines Investors zur Errichtung eines Mobilfunkmastes nahe der Bundesstraße 214 an der Kreisgrenze zu Peine. „Er hat bereits Gespräche geführt zur Pachtung von Land, möchte den Mast an verschiedene Mobilfunkanbieter zur Nutzung vermieten“, erläuterte Moos. Die Politiker hatten keine Einwände dagegen, denn durch den neuen Mobilfunkmast dürfte sich auch die Netzabdeckung in der Gemeinde Didderse deutlich verbessern.

Von Chris Niebuhr