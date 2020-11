Didderse: Was für Stühle sollen in die neue Bürgerbegegnungsstätte?

Didderse

Mit der neuen Bürgerbegegnungsstätte befasste sich Didderses Bauausschuss in seiner Sitzung am Dienstagabend. Genauer gesagt mit deren Innenausstattung und Außengestaltung. Zudem berichtete Vorsitzender Bernard Valeton aus der Arbeit der Gemeindeverwaltung.

Der Ausbau des Breitbandinternets durch die Firma Deutsche Glasfaser kommt gut voran. „Die Leitungen liegen alle. Jetzt geht es darum, die Hausanschlüsse zu machen“, sagte Valeton. Vertreter der Gemeinde hätten sich derweil davon überzeugt, dass die Firma die aufgerissenen Straßen tadellos wieder instand gesetzt habe. „Man sieht größtenteils nicht einmal mehr, wo das Pflaster hochgenommen worden ist“, sagte Valeton. Es seien nur noch Restarbeiten nötig. Asphaltarbeiten allerdings stünden auch noch aus und würden wohl erst im kommenden Jahr abgeschlossen – wegen der Winterpause der Asphaltwerke. Und trotz rund dreiwöchiger Verzögerung wegen überraschend noch unterhalb der Oker liegender alter Rohre zur Ölförderung gehe man davon aus, dass die Deutsche Glasfaser die Bauarbeiten im gedachten Zeitrahmen fertigstellt, sagte er.

Bürgerbegegnungsstätte : Dachdecker haben ihre Arbeit aufgenommen

Der Neubau der Bürgerbegegnungsstätte macht ebenfalls gute Fortschritte. „Die Fassade ist nahezu vollständig verklinkert. Das sieht toll aus und fügt sich schön ins Dorfbild ein“, fand Valeton. Die Dachdecker hätten nun bereits ihre Arbeit aufgenommen und die Fenster seien bestellt. So sei man frohen Mutes, den Bau winterfest zu machen, um dann in den kalten Monaten den Innenausbau vornehmen zu können. Mit der Innenausstattung setzte sich der Ausschuss jetzt auseinander – und zwar im Kern mit Stühlen und Tischen.

Dafür hatte man die Braunschweiger Firma Pro Office gebeten, einige Exemplare mitzubringen. Bernd Günther aus dem Vertrieb wies die Politiker auf „gut geformte Schalen“ hin, die „auch ohne Polster bequem sind“. Dennoch gebe es natürlich die Möglichkeit, Polster hinzu zu fügen und die seien dann „sehr pflegeleicht“. Zudem seien die mitgebrachten Modelle stapelbar und auf Rollständern „kinderleicht“ zu bewegen. Farblich ist im Grunde alles möglich – von weiß und schwarz über rot und blau bis hin zu Varianten in Naturholz. Bis zu 140 Euro kostet ein Stuhl – dafür halte er dann aber auch locker 20 Jahre.

Arbeitskreis soll Frage nach passenden Stühlen und Tischen klären

Der Ausschuss verständigte sich darauf, einen Arbeitskreis zu bilden. Der soll die Frage nach passenden Stühlen und Tischen klären und kurzfristig je nach Baufortschritt zu weiteren Themen einberufen werden. Zur Außengestaltung bildete der Ausschuss ebenfalls einen Arbeitskreis. Dieser soll überlegen, wo die erforderlichen Parkplätze für die Bürgerbegegnungsstätte und für die benachbarte Mietwohnung angelegt werden, wo die Rampe für den behindertengerechten Zugang zum Gemeindebüro hinpasst und natürlich auch wie mögliche Grünflächen bepflanzt werden. Auf Empfehlung der Verwaltung soll ein Fachplaner hinzugezogen werden.

Das Beleuchtungskonzept für die Bürgerbegegnungsstätte sei schon fertig, eine Küche nebst Theke in Planung, berichtete Valeton. Als Fußboden sei Vinyl vorgesehen. Und die Medienausstattung hänge davon ab, in welchem Umfang Fördermittel fließen. Allerdings werde die Verkabelung so installiert, dass sie der größtmöglichen Lösung genügt.

