Ein paar Euromünzen, der Bauplan, eine Tageszeitung – und ein Mund-Nasen-Schutz: Gut verpackt versenkte Peter Groepler diese Dinge im Grundstein der neuen Bürgerbegegnungsstätte. „Wenn in 200 Jahren jemand dieses Rohr findet und sich fragt, was die Maske soll, kann er das in der Zeitung nachlesen“, sagte der zweite stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Didderse.

„ich habe lange keine Maurerkelle mehr geschwungen“, mahnte Groepler schmunzelnd zur Vorsicht, bevor er die Röhre einmauerte. Doch alles lief glatt. „Ich denke, das ist ein großer Tag für die Gemeinde Didderse. Ein Projekt in dieser Größenordnung hatten wir seit Jahrzehnten nicht mehr, wenn überhaupt schon einmal“, sagte er mit Blick auf die 1,3 Millionen Euro, die der Bau der neuen Bürgerbegegnungsstätte kosten soll. 500 000 Euro davon sollen an Fördermitteln vom Land Niedersachsen kommen aus dem Programm Dorfentwicklung – die höchstmögliche Fördersumme.

Als nächstes Projekt steht die Erneuerung der Ortsmitte an

„Mit der Bürgerbegegnungsstätte setzen wir das erste der geplanten Projekte aus der Dorfentwicklung um. Ich hoffe, wir können die anderen in den kommenden Jahren auch umsetzen“, so Groepler. Da stünde auf Platz zwei der Prioritätenliste die Erneuerung der Ortsmitte mit dem Ehrenmal. Weitere Pläne gibt es beispielsweise in Sachen Jugendhaus und zum Radwegenetz. In diesem Rahmen dankte Groepler den Bürgern für ihr intensives Einbringen in den Prozess mit interessanten Ideen sowie Bauausschuss, Gemeinderat, Planern und Mitarbeitern der Verwaltung für ihr Engagement – explizit bei der „knappen Planungsphase“ für die Bürgerbegegnungsstätte.

Mit der Grundsteinlegung beginne nun die „aktive Phase des Baus.“ Reges Treiben herrscht auf der Baustelle allerdings schon länger – nachdem es auf dem Gelände jahrelang offenbar eher ruhig war. Denn da, wo sich bald das neue Gebäude erheben soll, stand vorher das alte Raiffeisengebäude – und es stand laut Groepler lange leer. Dann kaufte es die Gemeinde, im März begann der Abriss. „Zu Ostern war alles weg.“ Und im Juni 2021 soll die Bürgerbegegnungsstätte fertig sein.

Die Didderser Vereine erhalten Abstellräume für ihre Utensilien

Auf den rund 400 Quadratmetern Grundfläche der neuen barrierefreien Bürgerbegegnungsstätte soll es dann einen großen Veranstaltungsraum mit Bühne und einen kleineren geben, die auch vermietet werden sollen. Außerdem sind eine Teeküche und ein Übungsraum für den Feuerwehrmusikzug geplant. Die Didderser Vereine – sie waren bei den Planungen mit im Boot – erhalten kleine Abstellräume für ihre Utensilien und können die Veranstaltungsräume nutzen.

Von Thorsten Behrens