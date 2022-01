Didderse: Förderanträge für barrierefreie Bushaltestellen nur noch bis 31. Mai möglich

Didderse

Bei der Planung des barrierefreien Umbaus weiterer Bushaltestellen fürchtete Bernard Valeton als Vorsitzender des Didderser Bauausschusses zunächst, dass es für die Gemeinde „deutlich teurer“ werden könnte als in der Vergangenheit. Nämlich dann, wenn keine Fördermittel fließen würden. Das Programm der Landesnahverkehrsgesellschaft mit 75 Prozent Förderquote zuzüglich Förderung durch den Regionalverband Braunschweig auf dann 87,5 Prozent Förderquote erfordere es nämlich, dass die Anträge bis 31. Mai gestellt werden, erläuterte Fabian Rohde (CDU). Valeton hatte Sorge, dass das zeitlich zu knapp werden könnte für Didderse. Allerdings: „Ohne Fördermittel ist der Umbau für uns nicht möglich“, betonte er.

Für das Projekt Bürgerbegegnungsstätte stehen als nächstes die Außenanlagen auf dem Programm. Fest steht, dass ein Planungsbüro eingebunden werden muss, denn auch diese Maßnahme soll über das Förderprogramm der Dorferneuerung realisiert werden.

Kaum Möglichkeiten bei der Gestaltung der Außenfläche

Valeton erläuterte, dass man aber wohl ohnehin nicht so viel Spielraum haben werde bei der Gestaltung. Denn: „Ein Großteil der Fläche wird für Parkplätze genutzt werden. Dafür muss das Niveau des Hofes angehoben werden.“ Übrig blieben letztlich wohl nur eher kleine Pflanzinseln. Weiterhin werde es auch darum gehen, einen behindertengerechten Zugang zum Gemeindebüro zu schaffen sowie im hinteren Bereich eine Terrasse.

Valeton schlug daher vor, das Gelände planungsmäßig in Gänze zu betrachten. Dafür könne man die Arbeitsgemeinschaft Außenanlagen vorbereitend für die Planung mit den Fachleuten des Planungsbüros wieder einrichten. Auch Peter Groepler (CDU) meinte: „Wenn wir kreative Ideen entwickeln, bekommen wir auch eine gute Lösung.“ Zudem hatte sich der Ausschuss in Sachen Bürgerbegegnungsstätte auch mit einer Nutzungsordnung und Gebührensatzung sowie einem Mietvertrag beschäftigt.

Dem Bauhof sind Geräte abhanden gekommen

Dann ging es um neue Geräte für den Bauhof. Valeton: „Die alten Geräte sind leider zum Teil nicht mehr aufzufinden.“ Um weiter arbeiten zu können, müsse man neue Geräte anschaffen. Valeton plant für die Zukunft, eine Inventarliste zu führen für regelmäßige Bestandskontrollen. So sollen Verluste frühzeitig registriert werden. Nötig seien an neuen Geräten derzeit eine Säbelsäge, eine Stichsäge, ein Bohrhammer, eine Handkreissäge, eine Kappsäge. Insgesamt handele es sich um überschaubare Kosten, dann habe man wieder einen „guten Grundstock“, so Valeton. Im Haushalt stehen 3 500 Euro zur Verfügung. Die Verwaltung erhielt den Auftrag, die Geräte zu beschaffen.

Von Chris Niebuhr