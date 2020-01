Ein Brandeinsatz, der fast wie eine Übung verlief

Didderse

Für die Feuerwehr Didderse zeigte sich das abgelaufene Jahr vom Einsatzgeschehen her als ein „normales Jahr“, wie Ortsbrandmeister Timm Brandes betonte. Bei der Jahresversammlung jüngst konnte er mit seinen Kameraden auf insgesamt fünf Einsätze zurückblicken. „Normales Geschäft für uns“, meinte er.

Ein Einsatz am 1. Mai sei sogar fast wie eine Übung für die Brandschützer gewesen. Eine einsamer Baum habe gebrannt – unklar, warum. Aber: Es sei eigentlich nichts passiert, und man habe Abläufe verfeinern können ohne die sonst vorhandenen Risiken bei einem Einsatz. „So etwas ist eigentlich ein richtig schöner Einsatz“, sagte Brandes. Die Brandserie im Papenteich hingegen war an der Didderser Wehr vorübergegangen, sie forderte vom Alarmierungssystem her andere Feuerwehren.

Beförderungen für einige Kameraden

Die Feuerwehr Didderse hat derzeit 35 Aktive, 19 Mitglieder in der Kinderfeuerwehr, sieben in der Jugendfeuerwehr, zwölf im Musikzug, 31 in der Altersabteilung sowie 70 Fördermitglieder. Einige der Aktiven konnte der Ortsbrandmeister nach erfolgreichen Lehrgangsteilnahmen befördern. Lars Hirsekorn und Joshua Thiele wurden zu Oberfeuerwehrmännern befördert. Thomas Heuer ist nun Hauptfeuerwehrmann. Thomas Müller schließlich erhielt seine Beförderung zum Hauptlöschmeister. Sie alle hatten zusätzlich zum grundsätzlichen ehrenamtlichen Engagement in der Feuerwehr vor Ort die nötigen Lehrgänge absolviert.

Ehrungen für engagierte Brandschützer

Dann standen noch einige Ehrungen auf dem Programm bei der Jahresversammlung. Hans-Henning Lüdecke wurde für 40 Jahre ausgezeichnet. Matthias Schaper und Friso Pöhler erhielten Urkunden für 25 Jahre. Georg Achtert wurde für 60 Jahre ausgezeichnet, Lothar Rösche für 50 Jahre, Werner Bataryk ebenfalls für 50 Jahre, Claus Sumke für 40 Jahre.

