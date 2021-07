Adenbüttel

Der erste Hilfstransport aus Adenbüttel ist in Dernau angekommen – Tina Kramann-Meinecke verteilte die Spenden, die im Adenbütteler Gemeindebüro abgegeben wurden, vor Ort an Helfer und Betroffene. Die Resonanz auf den Spendenaufruf der Gemeinde Adenbüttel war überwältigend, wie Bürgermeisterin Doris Pölig berichtet: Mehr als 50 Anrufe seien bei ihr eingegangen.

„Zum Glück haben mich meine beiden Gemeindesekretärinnen Kathrin Müller und Marianne Rolfs unterstützt, sonst hätte ich diese erfreulichen Reaktionen gar nicht bewältigen können“, sagt sie. Hilfsgüter wie Putzmittel, Hygieneartikel, Babywindeln und -nahrung einerseits, aber auch Getränke und energiereiche Lebensmittel für die Versorgung der Helferinnen und Helfer im Ahrtal andererseits konnten im Ratssaal am Thiberg abgegeben werden.

„Diese Spendenbereitschaft ist wirklich unglaublich“

„Viele Familie sind mit dem Zeitungsbericht als Einkaufsliste losgefahren. Diese Spendenbereitschaft ist wirklich unglaublich!“, freute sich Doris Pölig. Am Abend hat sie die Hilfsgüter mit Tina Kramann-Meinecke verpackt und beschriftet, die dann am Freitagmorgen mit einem befreundeten Feuerwehrkameraden als Beifahrer mit dem voll beladenen VW-Bus nach Dernau gestartet ist, um dort die Spenden an Helferinnen und Helfer sowie Betroffene zu verteilen. Erste Rückmeldungen aus dem Ahrtal enthielten dankbare Reaktionen der Empfängerinnen und Empfänger.

Ende dieser Woche soll es einen ähnlichen Transport mit den oben genannten Hilfsgütern geben. „Wenn wir noch ein zweites Fahrzeug bekommen, können wir auch Fahrräder und Rollatoren mitnehmen,“ hofft Tina Kramann-Meinecke.

Die ersten Zusagen für Möbelspenden sind auch schon im Gemeindebüro gelandet

Sobald aus Dernau das Signal kommt, dass auch Kleidung, Haushaltswaren und -geräte, Spielzeug und Möbel angenommen werden können, wollen die Adenbüttelerinnen einen ganzen Konvoi zusammenstellen. „Dafür benötigen wir Fahrzeuge, eventuell mit Fahrern“, sagt Doris Pölig. Denn unter den Anrufern seien mindestens 30 gewesen, die die Möbel spenden möchten, welche die Menschen in Dernau so dringend zum Einrichten ihrer von Schlamm und Schutt befreiten, jedoch leeren Häuser benötigen.

Weiterhin freuen sich die Dernauer über Geldspenden auf das Konto „Katastrophenhilfe Dernau“ unter DE08 5775 1310 1000 5625 69. Sachspenden jeglicher Art sollten bei Adenbüttels Bürgermeisterin Doris Pölig unter Tel. (0162) 60 34 913 angemeldet werden. „Nicht jeder von uns kann ins Krisengebiet fahren und dort mit anpacken – aber jeder kann spenden, um diese armen Mendchen zu unterstützen“, hofft sie auf weitere Unterstützung.

Von der AZ-Redaktion