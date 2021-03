Das neue Fahrzeug der Feuerwehr Meine ist einsatzbereit

Meine

Es war jetzt endlich so weit, wie die Feuerwehr Meine berichtet: Ihr neues Tanklöschfahrzeug TLF3000 ist da und einsatzbereit. Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn überreichte jetzt dem Gemeindebrandmeister Peter Chlebik und dem Ortsbrandmeister Sven Köhler die Fahrzeugschlüssel. Dieser übergab die Schlüssel sogleich an den Gerätewart der Ortsfeuerwehr Meine, Bernd Hauer.

Die Samtgemeindebürgermeisterin war sichtlich erleichtert, denn die Fahrzeugübergabe hatte sich coronabedingt immer wieder verzögert. Die Mannschaft musste lernen, das Fahrzeug und seine Gerätschaften zu bedienen – die Ausbildung, die sonst mit einer großen Gruppe gemeinsam stattfindet, musste dieses Mal mühsam in Zweiergruppen unter den gültigen Hygienevorschriften durchgeführt werden. Kielhorn richtete einen gesonderten Dank an die Ausbilder, die seit Eintreffen des Fahrzeugs kurz vor Weihnachten mehrmals in der Woche diese besondere Ausbildung der Einsatzkräfte übernommen haben.

Das neue Fahrzeug steigert die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr

Auch der Gemeindebrandmeister freute sich über die Neubeschaffung und die damit verbundene Steigerung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr in der Gemeinde Meine und im gesamten Papenteich. Er bedankte sich bei Rat und Verwaltung für die Investition und ganz besonders bei der Arbeitsgruppe zur Planung und Beschaffung des Fahrzeugs. „Die Arbeitsgruppe hat herausragende Arbeit geleistet“, erklärte Chlebik. „Ehrenamtlich und neben dem eigentlichen Beruf kommen so zahlreiche Stunden zusammen, die aller Ehren wert sind“, so der Gemeindebrandmeister.

Technisch ist das TLF3000 mit einem Aufbau der Firma Ziegler auf dem neusten Stand. Mit einem zweiachsigen Allrad-Antrieb von MAN verfügt es über knapp 300 PS und einem integrierten 4000-Liter-Löschwassertank. Dank des an die Front angebauten C-Abgangs ist es auch für Flächenbrände bestens ausgestattet. In der Gruppenkabine findet eine Staffel-Besatzung Platz, in der sich sowohl der Angriffstrupp als auch der Wassertrupp bereits auf der Anfahrt mit Atemschutz ausrüsten können, um schneller handlungsfähig zu sein. Auf dem Dach des Fahrzeugs befindet sich ein mobiler Wasserwerfer mit einer maximalen Leistungsstärke von 2000 Liter pro Minute. An Stelle einer Schnellangriffseinrichtung mit formstabilem Druckschlauch verfügt das Fahrzeug im Unterschied zu seinem Vorgänger über einen sogenannten Buchten-Schnellangriff mit C-Schläuchen. Vorteile sind aus Sicht der Feuerwehr außer der Kosten-, Gewichts- und Platzersparnis eine flexiblere und bessere Handhabung für die Einsatzkräfte.

„Mögen alle Einsatzkräfte immer gesund aus den Einsätzen zurückkehren“

Abschließend wünschte Meines Ortsbrandmeister Sven Köhler allen Kameraden „Allzeit gute Fahrt“ und bedankte sich bei allen, die an der Beschaffung des Tanklöschfahrzeugs beteiligt waren, sowie bei Rat und Verwaltung der Samtgemeinde für die Umsetzung dieses Projekts. „Mögen alle Einsatzkräfte immer gesund aus den Einsätzen zurückkehren.“

Von der AZ-Redaktion