Kleines Treffen zur Vorstellung des neuen Feuerwehrfahrzeugs: Die Vordorfer Feuerwehr hat ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W) bekommen. Den ersten Einsatz hat es bereits hinter sich, angesichts der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gab es nun lediglich eine kleine Präsentation des Gefährts. Die offizielle Übergabe in größerem Rahmen soll später nachgeholt werden.

Das neue Fahrzeug hat immer alles an Bord

Zu der kleinen Vorstellung am alten Feuerwehrhaus kamen daher jetzt nur wenige zusammen, so etwa Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn, Gemeindebrandmeister Peter Chlebik, Feuerschutzausschussvorsitzender Sebastian Mehlmann sowie Ortsbrandmeister Christian Schnelle. Das neue TSF-W ist ein 7,2-Tonner von Iveco mit Aufbau von Rosenbauer. Es ist fahrbar mit dem alten Führerschein Klasse 3 sowie mit dem Feuerwehrführerschein. Der große Vorteil: Bisher musste je nach Einsatzlage entschieden werden, was als zusätzliche Ausrüstung mitgenommen wurde, um das Fahrzeug nicht zu überladen. Das entfällt jetzt, denn beim neuen Fahrzeug ist immer alles an Bord – von der Motorsäge über die Tauchpumpe bis hin zum Stromerzeuger. Das TSF-W hat einen 1000 Liter Wassertank an Bord, standardmäßig auch 200 Meter B- und 180 Meter C-Schlauch, über die Norm hinaus noch eine Druckkübelspritze. Zudem ist es samtgemeindeweit das erste TSF-W mit Wärmebildkamera. Die Kosten für die Anschaffung des TSF-W lagen bei rund 174 000 Euro für die Samtgemeinde Papenteich.

Eine Fahrzeugpräsentation war nur per Video-Konferenz möglich

Ines Kielhorn betonte, die Fahrzeugbeschaffung habe trotz Corona-Pandemie schnell geklappt. Dank gelte dabei Ortsbrandmeister Christian Schnelle, seinem Stellvertreter Torben Müller sowie Ehrenbrandmeister Klaus Engeler. Das Trio habe unter erschwerten Bedingungen das Fahrzeug aus Österreich abgeholt. Die Besichtigung des Fahrzeugs vor Ort im Zuge des Prozesses war im März aufgrund der Pandemie übrigens unmöglich gewesen, sie fand per Video-Konferenz statt. „Das war eine Premiere für uns alle. Aber es hat funktioniert“, berichtete die Samtgemeindebürgermeisterin. „Wir freuen uns, der Feuerwehr Vordorf ein einsatzfähiges und gut ausgestattetes Fahrzeug übergeben zu können“, sagte sie. Man habe wieder einmal viel Geld in die Hand genommen, aber Feuerwehren seien eine Pflichtaufgabe der Samtgemeinde und letztlich gehe es um die Sicherheit der Bürger.

Die ersten Einsätze hat der neue Wagen bereits hinter sich

Ortsbrandmeister Christian Schnelle betonte: „Wir sind mit dem Fahrzeug äußerst zufrieden. Es ist auf topaktuellem Stand und hochmodern ausgestattet.“ Zwischen dem 27 Jahre alten Vorgänger und dem neuen TSF-W lägen Welten. Man habe mit der Ausbildung der derzeit 60 Aktiven in coronagerechten Zehnergruppen am Fahrzeug bereits begonnen und setze sie auch weiter fort. Man gehe davon aus, ins neue Feuerwehrhaus Ende September oder Anfang Oktober umziehen zu können, die Unterbringung des neuen Fahrzeugs im alten Feuerwehrhaus sei aber kein Problem, die Garage groß genug. Peter Chlebik, Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde Papenteich, ergänzte, dass zwei Einsätze mit dem TSF-W bereits absolviert worden seien. Dabei habe sich gezeigt, dass sich die gewählte Ausstattung bewährt hat.

