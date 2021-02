Das Jugendhaus Meine hat jetzt auch ein Discord-Profil

Meine

Um auch in den Zeiten des pandemiebedingten Lockdowns umfassend für die Jugendlichen in der Gemeinde Meine erreichbar zu bleiben, hat das Jugendhaus Meine – zusätzlich zu den Möglichkeiten für persönliche Einzel- und Beratungsgespräche – seine digitale Präsenz ausgebaut.

Dieses digitale Angebot funktioniert fast so wie das richtige Jugendhaus

Zusätzlich zu dem neu eingerichteten Instagram-Account, mit dem die Besucher des Jugendhauses und Interessierte digital über die Aktivitäten informiert werden, hat das Jugendhaus nun auch ein Discord-Profil eingerichtet und präsentiert dort ein digitales Jugendhaus. Unter dem Discord Profil: Jugendhaus Meine#5740 können sich die Jugendliche digital treffen und wie im realen Jugendhaus verschiedene Angebote wahrnehmen. Hier kann digital gemeinsam gekocht, gespielt, gechillt, gequatscht werden, und die Besucher können viele kreative Dinge gemeinsam ausprobieren.

Die Jugendlichen sind eingeladen, die Räume und Kanäle nach eigenen Wünschen mitzugestalten

Zu welchen Zeiten das Jugendhaus in den verschiedenen Sprachkanälen mit Video- oder Displayübertragung die Angebote bereitstellt, wird auf der Homepage des Jugendhauses, auf Instagram und natürlich in den passenden Discord-Kanälen angekündigt. Wie auch im realen Jugendhaus können die Jugendlichen die Räume und Kanäle nach eigenen Wünschen mitgestalten. In den passenden Chats können sie ihre Ideen einbringen, Vorschläge zu neuen Inhalten machen sowie Fragen zum Jugendhaus und den aktuellen Angeboten stellen. Discord kann einfach über den Browser und/oder das Smartphone genutzt werden.

Termine für persönliche Einzelgespräche können ebenfalls über den Instagram-Account des Jugendhauses juhaus_27 vereinbart werden, ebenso per Mail an jugendtreff-meine@t-online.de. Und wer Brett- und Gesellschaftsspiele ausleihen möchte, kann seine Anfrage per Mail schicken.

