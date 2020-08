Didderse

Ein Glasfasernetz für den gesamten Papenteich – das haben sich alle Mitgliedsgemeinden gemeinsam mit der Firma Deutsche Glasfaser als Ziel gesetzt. Das Großprojekt hat seine Planungsphase nun in Didderse verlassen. Die übrigen Gemeinden folgen, wenn dort jeweils mindestens 40 Prozent der Haushalte Interesse bekunden.

„Wir haben die 40 Prozent locker geschafft, liegen derzeit bei 57 Prozent“, berichtete Randolf Moos. Didderses Bürgermeister war sich sicher, dass in den Gemeinden Meine, Rötgesbüttel, Schwülper und Vordorf ähnliche Quoten erreicht würden. Denn eigentlich sollte jedem Bürger klar sein, dass man den Wert einer Immobilie durch einen Glasfaseranschluss erheblich steigert: „Das ist doch ein Rundum-Wohlfühlpaket“, sagte Moos.

Anzeige

Die Bürgermeister sehen große Chancen dank leistungsfähiger Breitbandtechnik

Zusammen mit seinen Amtskollegen Ute Heinsohn-Buchmann ( Meine), Monika Kleemann ( Vordorf), Hermann Schölkmann ( Rötgesbüttel) und Uwe-Peter Lestin (Schwülper) verdeutlichte er am Mittwochabend beim symbolischen Spatenstich für die nun in Didderse begonnene Verlegung von Leerrohren, welche Chance sich den Gemeinden im Süden des Landkreises Gifhorn durch die Kooperation mit der Firma Deutsche Glasfaser bietet – für Privatleute und mehr noch für Gewerbetreibende, die mit leistungsfähiger Breitbandtechnik in neue Geschäftsfelder vorstoßen können.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Von Didderse ging die Initialzündung für eine zeitnahe Breitbandversorgung des gesamten Papenteichs aus. Und zwar überall dort, wo der Landkreis Gifhorn mit seinem Ausbauprojekt mit Giffinet nicht aktiv wird. Alle Bürgermeister, Räte und Verwaltungen ständen hinter dem Vorhaben der Meppener Firma Deutsche Glasfaser: „Wir bringen es gemeinsam zu einem guten Ende. Und das vermutlich sogar schneller als der Landkreis Gifhorn“, sagte Moos.

Die Gemeinde kontrolliert und dokumentiert jeden Ausbaubereich

In Didderse jedenfalls sind zum Baustart bis zu sechs Kolonnen mit jeweils vier bis sechs Mitarbeitern unterwegs. Die Anlieger würden so früh wie möglich über in ihrer Straße anstehende Bauarbeiten informiert, versichert die Deutsche Glasfaser. Die Gemeinde kontrolliert und dokumentiert im Vorfeld und Nachgang jeden Ausbaubereich, sprich Straßen und Gehwege. Die Deutsche Glasfaser weist darauf hin, dass während der Maßnahme einige aufgerissene Asphaltflächen nur provisorisch mit Pflastersteinen geschlossen werden, die bei Bedarf leicht ein weiteres Mal aufgenommen werden können. Erst nach Abschluss der Bauarbeiten werden sie wieder asphaltiert.

In die Leerrohre werden Glasfasern eingeblasen. Allein in Didderse entsteht so ein rund neun Kilometer langes Glasfasernetz. Für den gesamten Papenteich sei bei vollständigem Ausbau mit Kosten von zehn Millionen Euro zu rechnen, sagte Junior-Projektleiter Christian Morag. Weitere Informationen zum Projekt sind im Internet auf der Seite www.deutsche-glasfaser.de abrufbar. Zudem hat die Meppener Firma eine kostenlose Bauhotline unter Telefon (0 28 61) 89 06 09 40 geschaltet.

Von Ron Niebuhr