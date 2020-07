Das DRK will eine neue Rettungswache in Meine bauen. Diese Entscheidung kommt nicht von ungefähr. Der alte Standort hat gleich mehrere Nachteile.

Container als Ruheräume, nicht mehr zeitgemäße Sozialräume: Der 1990-er Bau an der Schulstraße in Meine ist in die Jahre gekommen – aber nicht nur das. Der Standort an sich ist eher ungünstig. Dort ist eine Vergrößerung der Wache nicht möglich, und vor allem: Bei einem Einsatz müssen die Rettungswagen erst einmal durch ein Wohngebiet kurven, um eine der Hauptachsen in Meine – die B 4 oder die L 321 – zu erreichen. Die 15-Minuten-Maßgabe hält das DRK nach eigenen Angaben noch ein. Doch jede Sekunde, die der Rettungswagen schneller am Einsatzort ist, ist ein Gewinn.

Der neue Standort am Ortholzweg ist da schon deutlich besser gelegen. Die Rettungswagen wären nach wenigen Metern schon auf der B 4, weil die neue Wache direkt an der Kuhwegkreuzung liegen wird. Dort ist auch eine Ampel-Vorrangschaltung geplant.