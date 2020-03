Rötgesbüttel organisiert Nachbarschaftshilfe

Rötgesbüttel

Zuhause bleiben ist die Devise dieser Tage – alles tun, um die Infektionskette durch das Corona-Virus zu unterbrechen. Diese Devise gilt umso mehr für Menschen, deren Immunsystem nicht so belastbar ist – entweder aufgrund einer Vorerkrankung oder aufgrund ihres Alters. Für diese starten die Rötgesbütteler jetzt eine Nachbarschaftshilfe.

Nachbarn kümmern sich umeinander

Denn auch Menschen, die aus berechtigter Sorge vor einer Ansteckung und der damit für sie verbundenen Gefahr zuhause bleiben, benötigen Lebensmittel – Brot, Obst und Gemüse, alles übrige, was zum Leben notwendig ist. Und so sagt Rötgesbüttels Bürgermeister Hermann Schölkmann: „In diesen besonderen Zeiten steht die gegenseitige Solidarität, das aufeinander Achten und das Kümmern um die Nachbarn im Vordergrund unseres Miteinander in den Dörfern. Einige Mitbürger sind nicht mehr in der Lage. in diesen Zeiten ihre Besorgungen zu erledigen. Dabei wollen wir helfen.“

Ein gemeinsames Angebot

„Wir“, das sind die evangelische St. Michael-Gemeinde Rötgesbüttel und die politische Gemeinde Rötgesbüttel. Sie starten gemeinsam ein Angebot zur Nachbarschaftshilfe in Form von Einkäufen. Aber auch Medikamente könnten von den Helfern besorgt werden.

So sind die Helfer erreichbar

Wer die Hilfe in Anspruch nehmen muss oder möchte, kann dies kostenlos tun. Die politische Gemeinde wird Nachfrage und Angebot koordinieren und Helfer und Hilfe Suchende zusammen bringen. Als Anlaufstelle gilt an den Werktagen die Rufnummer der Gemeinde Rötgesbüttel: (0 53 04) 90 70 26. Am Wochenende können Anfragen auch telefonisch an die Ratsfrau Christel Masson unter der Nummer (01 76) 39 88 16 44 oder an Bürgermeister Hermann Schölkmann unter der Nummer (01 60) 94 53 47 73 gerichtet werden.

