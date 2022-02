Meine

Schnupper-Unterricht in Coronazeiten? Eltern und zahlreichen Viertklässlern stellte sich das Philipp-Melanchthon-Gymnasium auf besondere Art und Weise vor. Es bot einen Tag der offenen Tür in überwiegend digitaler Form an.

Die Themen im Schnupperunterricht waren bunt gemischt und bildeten beinahe das gesamte Spektrum des gymnasialen Unterrichts am PMG ab: In Videokonferenzen konnten angehende Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums einen Einblick erhalten, was sie so erwartet. Sie beteiligten sich in den Konferenzen und stellten dabei auch zahlreiche Fragen – mit dabei stets Schülerpaten aus den höheren Jahrgängen, die mit Rat und Tat zur Seite standen.

Welche AGs gibt es – und wie viele kann ich wählen, gibt es Streitschlichter, wie sind denn die Lehrer so und was ist überhaupt eine Andacht? Auf diese und weitere Fragen gab es Antworten. Apropos Andacht: Schulpastor Christoph vom Brocke lud nach dem digitalen Schnupperunterricht zu einer digitalen Schnupperandacht ein. In diesen „Mini-Gottesdiensten“ kommen Schülerinnen und Schüler zu Wort, und es wird gemeinsam gebetet.

Philipp-Melanchthon-Gymnasium Meine hat eigenen TV-Sender

Schulleiter Stephan Oelker gab einen Überblick, was das PMG so außergewöhnlich macht: „Klassen und Lerngruppen haben bei uns eine maximale Größe von 27 Lernenden, was eine sehr individuelle Förderung ermöglicht.“ Für die Vermittlung von Fremdsprachen stünden gleich drei Muttersprachlerinnen und -sprachler zur Verfügung. Zahlreiche Wettbewerbe sorgten für Fördermöglichkeiten, bei unterrichtlichen Problemen gilt das Nachhilfekonzept „Schüler helfen Schülern“. Zahlreiche Kooperationen (unter anderem mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum oder dem Phaeno) ermöglichen außerschulisches Lernen. Als weitere Meilensteine sprach Oelker die Bläserklasse, die Schülergenossenschaft und den hauseigenen Sender PMG-TV an.

Meiner Gymnasium PMG: Wann die Kennenlerntermine laufen

Wer interessiert ist, kann sich auf der Website www.gymnasiummeine.de über das PMG informieren. Die persönlichen Kennenlerntermine laufen in der Zeit vom 28. Februar bis 4. März. Eine Rückmeldung erhalten die Eltern dann „in jedem Falle noch vor Ostern“.

Von unserer Redaktion