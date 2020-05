Gemeinde verzichtet auf Kita-Gebühren – aber nicht von Anfang an

Schwülper

Ab Mai sind die Eltern in der Gemeinde Schwülper erst einmal entlastet: Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung unter Corona-Schutzmaßnahmen in der Okerhalle, bis auf weiteres keine Beiträge mehr zu kassieren, solange Kinder wegen der Corona-Krise nicht in die Kitas dürfen. Für März und April gezahlte Beiträge behält die Kommune.

Das warf am Ende der Sitzung in der Einwohnerfragestunde Fragen auf. Ein Vater fragte in die Runde, warum nicht die Entgelte für den Zeitraum wenigstens ab 1. April erstattet würden, wo die Einrichtungen doch schon seit 16. März geschlossen seien. „Wir mussten Urlaub nehmen“, einige Eltern sogar unbezahlten, um die Kinder betreuen zu können, sagte der Mann.

Sitzung in Corona-Zeiten: Mit gebührendem Abstand und ohne lange Diskussionen hakte der Gemeinderat Schwülper mehrere Tagesordnungspunkte ab. Quelle: Dirk Reitmeister

Bürgermeister Uwe-Peter Lestin räumte bereits in der kurzen Diskussion zum Tagesordnungspunkt selbst ein, dass es sogar einige Kommunen gibt, die die Elternbeiträge vom ersten Shutdown-Tag an erstatten. Schwülper wähle aber das von den meisten Kommunen bevorzugte Modell. Denn: „Die Eltern haben eigentlich keinen Anspruch auf einen Erlass oder eine Erstattung.“ In dringenden Fällen biete die Gemeinde eine Stundung an.

Hohe Betriebskostenzuschüsse

Lestin verwies auf den für die Gemeinde erheblichen Aufwand. „Die Kosten laufen weiter, ganz egal, ob die Kinder in der Einrichtung sind oder nicht.“ Die Gemeinde habe in den vergangenen Jahren 4,8 Millionen Euro in die Schaffung von Betreuungsplätzen investiert und zahle dieses Jahr Betriebskostenzuschüsse an die Betreiber DRK und Pusteblume in Höhe von insgesamt 2,3 Millionen Euro. Letztere steigen Lestin zufolge vor allem deshalb auf inzwischen diese Höhe, weil die Betreuungszeiten immer länger würden.

Mit dem jetzigen Beschluss verzichte die Gemeinde pro Monat auf rund 30 000 Euro Einnahmen. Es sei ihr freiwilliges Entgegenkommen an die Eltern. Lestin: „Unsere Einrichtungen sind nicht geschlossen, aber wir dürfen die Kinder nicht reinlassen.“ Der Bürger machte klar, dass das in seinem Alltag keinen Unterschied macht: „Wir haben gezahlt, bekommen aber keine Leistung.“

Von Dirk Reitmeister