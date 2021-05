Corona-Schnelltestzentrum in Groß Schwülper ist eröffnet

Schwülper

In der Samtgemeinde Papenteich hat in Groß Schwülper das zweite Testzentrum für Corona-Schnelltests eröffnet. Bürgerinnen und Bürger können sich in der Okerhalle einmal wöchentlich kostenlos auf eine mögliche Corona-Infektion testen lassen. Termine sind vorerst montags bis samstags von 8 bis 12 Uhr möglich und können online vereinbart werden unter www.braunschweig-testet.de. Kreisrat Rolf Amelsberg eröffnete die Testmöglichkeit in Schwülper gemeinsam mit den Betreibernder Initiative „Gemeinsam für Braunschweig“ Steffen Dölger, Florian Brandund Marcel Sonntag sowie den örtlichen politischen Vertretern. Landrat Dr. Andreas Ebel : „Wir haben in kurzer Zeit in jeder Gebietseinheit ein oder mehrere Testzentren eingerichtet. Unser Prinzip lautet weiterhin: Impfen, Testen und AHA+L-Regeln einhalten. Das sind die zentralen Bausteine im Kampf gegen die Pandemie. Nur ein Zusammenspiel dieser drei Faktoren führt zu einer effektiven Eindämmung des Coronavirus und schlussendlich wieder zu mehr Normalität.“

Testen lassen können sich alle Bürgerinnen und Bürger ohne Symptome. Sollte ein Schnelltest positiv ausfallen, muss sich diese Person sofort in häusliche Quarantäne begeben und den Hausarzt kontaktieren. Das Ergebnis des positiven Schnelltests wird von dem Testzentrum an das Gesundheitsamt weitergegeben und so lange aufbewahrt, bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt.

Eine Übersicht über alle Testzentren im Landkreis Gifhorn ist über die Homepage der Kreisverwaltung abrufbar: www.gifhorn.de/der-landkreis/presseportal/coronavirus-aktuelle-informationen. Außerdem bieten 49 Hausarztpraxen und acht Apotheken im Landkreis Gifhorn kostenlose Schnelltests an.

Von der AZ-Redaktion