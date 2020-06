Darum will der Papenteich nicht in die Krise reinsparen

Meine

Der Rotstift soll noch in der Schublade bleiben: Papenteichs Kämmerin Petra Wieloch warnte in der jüngsten Sitzung des Samtgemeinderates vor falschem Ehrgeiz beim Knausern angesichts der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise und der Auswirkungen auf die öffentlichen Einnahmen der Kommune. „Wir dürfen nicht aktiv in die Krise reinsparen.“ Dafür bekam sie Zuspruch aus den Reihen der Politik.

Corona beherrschte ganz deutlich sichtbar die jüngste Sitzung des Samtgemeinderats. Denn die fand ausnahmsweise nicht traditionell im Ratssaal des Rathauses statt, sondern im Meiner Gemeindezentrum. Dort herrschte übrigens verkehrte Welt: Das Publikum – in dem Fall Medienvertreter und einige wenige Einwohner – saß auf der Bühne, die Hauptdarsteller agierten im Zuschauersaal. Dort war genug Platz für die Abstandsgebote zueinander. Beim Willen, die Krise gut durchzustehen, zeigten sich die Teilnehmer aber enger beieinander.

Sitzung im Corona-Modus: Der Papenteicher Samtgemeinderat beriet diesmal im Meiner Gemeindezentrum und nicht im Ratssaal des Rathauses. Quelle: Dirk Reitmeister

„Wir werden im kommenden Jahr mit deutlich weniger Einnahmen zurecht kommen müssen“, machte Wieloch klar. „Hoffnung habe ich auf die Programme von Bund und Land.“ Wieloch nimmt dabei Bundesfinanzminister Olaf Scholz beim Wort, den Kommunen helfen zu wollen. Und laut Städte- und Gemeindebund könne das Land beim kommunalen Finanzausgleich für geringere Verluste sorgen.

Deshalb rät Wieloch vom exzessiven Gebrauch des Rotstifts ab. „Die Investitionen, die wir tätigen, kommen Handwerkern zu gute, die Arbeitsplätze schaffen und Steuern zahlen.“ In die „große Glaskugel“ mag Wieloch nicht schauen, dazu gebe es noch zu viele Unsicherheiten. Aber: „Ich habe Hoffnung, dass es auch wieder nach oben geht.“

Das sagt die Politik

„Wir müssen unsere Haushalte so durchziehen, wie wir es geplant haben“, sagte auch Uwe-Peter Lestin ( SPD). „Jetzt zu sparen wäre falsch.“ Wichtig wäre es aber auch, dass der Staat die Kommunen dabei unterstütze. Auch Wolfgang Stindl ( Bündnis 90/Die Grünen) sieht einen Sinn darin, „die heimische Wirtschaft zu unterstützen“. „In guten Zeiten mit Geld gewirtschaftet: Jetzt lohnt sich das. Die Samtgemeinde ist gesund.“ Allerdings dürfe sie nicht ihre Mitgliedsgemeinden mit der Umlage überlasten. Wieloch stellte in Aussicht, Investitionen mit Krediten zu finanzieren, um den Mitgliedsgemeinden weniger Umlage abzuverlangen.

Von Dirk Reitmeister